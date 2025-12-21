CONCURS
Unnic Talent tanca inscripcions amb quinze participants
La primera edició del concurs Unnic Talent ha rebut 15 inscripcions, segons va informar ahir l’organització. El certamen neix amb l’objectiu de promoure el talent emergent del país en diverses disciplines artístiques, com música, dansa, circ, actuació i arts visuals. Està obert a nacionals o residents legals al Principat. Els candidats han enviat vídeos de presentació i actuació, i ara s’inicia una fase de preselecció interna. Els escollits participaran en un càsting presencial els dies 12 i 13 de gener, i d’aquí se seleccionaran els artistes que actuaran en sessions públiques a partir del mateix mes.
La gran final tindrà lloc durant el primer semestre del 2026. El sistema de valoració combinarà votació d’un jurat professional i del públic. Els premis són de 1.500, 500 i 100 euros, en part en consumicions a Unnic, i poden incloure contractacions per a actuacions futures.