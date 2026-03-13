TREBALL
CEA i hotelers lamenten la rebaixa de quota
Asseguren que la mesura generarà més dificultats per cobrir les necessitats de personal
El Govern va aprovar, dimecres, una reducció general de les places disponibles en les quotes d’immigració respecte als contingents anteriors. La nova planificació, que preveu retallar la quota general un 11,1% respecte a l’aprovada l’octubre passat, no arriba amb el vistiplau de la Unió Hotelera ni de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que van lamentar l’anunci del Govern tot i assegurar “entendre’n els motius”.
El nou contingent general que estipula les places disponibles en la quota d’immigració es veurà reduït en 100 places, com va explicar Govern durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que passarà de les 900 aprovades l’octubre de l’any passat a 800. La decisió, tot i esperada per la patronal i la Unió Hotelera, no ajuda a solucionar “les necessitats de personal creixents”, com va explicar Iago Andreu, director de la CEA. Andreu va assegurar que “la decisió no ens sorprèn perquè va en la línia del que ja s’ha aprovat abans”, fent al·lusió a l’increment dels requisits perquè els treballadors extracomunitaris puguin accedir al mercat laboral andorrà. Per a la patronal, “si la quota anterior es va esgotar abans de temps, amb la reducció ara s’esgotarà més ràpid”, fet que provoca que “les empreses que ja tenien problemes ara en tindran més”.
Les mesures, que segons Andreu “responen a la voluntat de Govern de contenir el creixement demogràfic”, han provocat un descens gradual de les places disponibles, tot i que “ens esperàvem una altra gradualitat”, va assegurar el director de la CEA.
Albert Mora, director de la Unió Hotelera, va coincidir en l’anàlisi en assegurar que “no ho podem veure de forma positiva”, tot i entendre la mesura dins el context polític i demogràfic. Mora va recordar que, durant la temporada d’hivern, els establiments hotelers han operat sense cobrir “entre el 5% i el 10% dels llocs de treball” i aquesta mesura no millorarà la situació. Tot i això, el director de la Unió Hotelera va fer èmfasi en la necessitat de no prendre “una posició destructiva ni antagonista” i mantenir el diàleg per “poder expressar les inquietuds del sector”.
La plataforma per la contractació en l’origen podria veure’s com una solució a llarg termini per descongestionar la quota general, tot i que Andreu va dubtar que pugui esprémer tot el seu potencial durant els primers mesos d’aplicació. Segons el directiu de la Confederació Empresarial, “el futur pot passar per la contractació en l’origen per a algunes tipologies de contracte”, però fins al desenvolupament definitiu, encara queda un camí llarg per recórrer i el programa hauria d’estar més avançat per poder cobrir les mancances actuals.