CEA i hotelers lamenten la rebaixa de quota

Asseguren que la mesura generarà més dificultats per cobrir les necessitats de personal

Persones al servei d’Immigració.

El Govern va aprovar, dimecres, una reducció general de les places disponibles en les quotes d’immigració respecte als contingents anteriors. La nova planificació, que preveu retallar la quota general un 11,1% respecte a l’aprovada l’octubre passat, no arriba amb el vistiplau de la Unió Hotelera ni de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que van lamentar l’anunci del Govern tot i assegurar “entendre’n els motius”.

El nou contingent general que estipula les places disponibles en la quota d’immigració es veurà reduït en 100 places, com va explicar Govern durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, que passarà de les 900 aprovades l’octubre de l’any passat a 800. La decisió, tot i esperada per la patronal i la Unió Hotelera, no ajuda a solucionar “les necessitats de personal creixents”, com va explicar Iago Andreu, director de la CEA. Andreu va assegurar que “la decisió no ens sorprèn perquè va en la línia del que ja s’ha aprovat abans”, fent al·lusió a l’increment dels requisits perquè els treballadors extracomunitaris puguin accedir al mercat laboral andorrà. Per a la patronal, “si la quota anterior es va esgotar abans de temps, amb la reducció ara s’esgotarà més ràpid”, fet que provoca que “les empreses que ja tenien problemes ara en tindran més”.

“Si la quota anterior es va esgotar abans, amb la reducció la nova s’esgotarà més ràpid”
iago Andreu, Director de la CEA
 

Les mesures, que segons Andreuresponen a la voluntat de Govern de contenir el creixement demogràfic”, han provocat un descens gradual de les places disponibles, tot i que “ens esperàvem una altra gradualitat”, va assegurar el director de la CEA.

“La temporada d’hivern s’ha fet sense cobrir entre el 5% i el 10% de les vacants”
Albert Mora, Director de la Unió Hotelera

Albert Mora, director de la Unió Hotelera, va coincidir en l’anàlisi en assegurar que “no ho podem veure de forma positiva”, tot i entendre la mesura dins el context polític i demogràfic. Mora va recordar que, durant la temporada d’hivern, els establiments hotelers han operat sense cobrir “entre el 5% i el 10% dels llocs de treball” i aquesta mesura no millorarà la situació. Tot i això, el director de la Unió Hotelera va fer èmfasi en la necessitat de no prendre “una posició destructiva ni antagonista” i mantenir el diàleg per “poder expressar les inquietuds del sector”.

La plataforma per la contractació en l’origen podria veure’s com una solució a llarg termini per descongestionar la quota general, tot i que Andreu va dubtar que pugui esprémer tot el seu potencial durant els primers mesos d’aplicació. Segons el directiu de la Confederació Empresarial, “el futur pot passar per la contractació en l’origen per a algunes tipologies de contracte”, però fins al desenvolupament definitiu, encara queda un camí llarg per recórrer i el programa hauria d’estar més avançat per poder cobrir les mancances actuals.

QUEIXES PER LA GESTIÓ DE LA QUOTA DELS PASSIUS

La quota de residents passius es va esgotar el mes de gener passat, però diferents sol·licitants d’un permís que havien presentat els papers amb setmanes d’anterioritat s’han trobat ara que se’ls denega perquè no hi ha autoritzacions disponibles. Des d’un despatx que tramita aquesta mena de sol·licituds van explicar un cas d’una entrada a final d’octubre i que va ser denegada a final de la setmana passada, quan “normalment es resolen en dos o tres mesos”. La sorpresa és que s’esgrimexi que no hi ha permisos quan els papers es van tramitar molt abans de l’esgotament, i es prepara un recurs administratiu contra aquest rebuig per una dilació excessiva de l’administració. Fonts coneixedores van apuntar que hi ha casos en què els sol·licitants del permís ja havien iniciat gestions per establir-se al país –com buscar escoles per als fills– i s’han trobat que l’administració els dona vuit dies per abandonar el Principat.
