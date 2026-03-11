Consell de ministres
Govern redueix la quota general un 11% fins als 800 permisos
L'executiu ha aprovat un avançament de 150 places per a sectors de primera necessitat
El Govern d'Andorra ha aprovat reduir les quotes d'immigració "per a garantir el creixement sostenible de la població", tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres. En aquest sentit, la quota general es fixa en 800 permisos, el que representa un centenar de permisos menys que l'aprovada el passat octubre, una xifra un 11% inferior. Casal ha esmentat que "la quota de l'octubre s'ha esgotat", motiu pel qual l'executiu ha aprovat un avançament de 150 places que es restaran a les 800 de la quota general, que s'aprovarà a l'abril. Aquestes places només són per a sectors de primera necessitat, ha comentat el ministre.
NACIONAL
Govern manté les mateixes quotes de temporada d’hivern de fa un any
Sergi Gil
Els treballadors per compte propi es redueixen en un 50%, passant de les 391 donades el 2025 a les 200 que s'obriran enguany. D'aquestes, 150 seran autoritzacions de residència i treball per comptre propi en inversió estrangera, 30 per a professionals liberals i 20 per a metges. "Les categories no podran ser mutables: si sobren places en la categoria d'autoritzacions per a inversió estrangera, no es podran traslladar a professionals liberals, per exemple", ha explicat Casal. El ministre ha recordat que, a excepció de les professions titulades, "les sol·licituds s'hauran d'acollir a les mesures per al creixement sostenible aportant 50.000 euros a fons perdut".
El ministre ha mencionat que les autoritzacions passives, de residència sense treball, cauen en un 6%, amb un contingent de 200 permisos. La gran majoria d'aquests (163), seran de residència sense activitats lucratives, 17 per a raons d'interès científic, cultural o esportiu, 10 per a professionals amb projecció internacional i 10 més per a ingrés a centres geriàtrics o de salut. Casal ha explicat que els nous residents passius "hauran de fer una inversió mínima total d’un milió euros i una aportació a fons perdut de 50.000 euros per la persona titular i 12.000 euros per cada persona al seu càrrec".