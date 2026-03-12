Estadística
El nombre d'aturats augmenta a 238 inscrits al febrer
S'han ofert un 4,8% menys de llocs de feina respecte al gener
El nombre global de demandants en recerca de feina registrats al servei d’Ocupació es va situar en 238 persones a finals de febrer, segons les dades publicades avui pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un augment mensual del 5,8% respecte al gener, quan n’hi havia 225, i una reducció interanual del 0,4% en comparació amb les 239 persones inscrites el mateix mes de l’any passat.
El nombre total de llocs de treball oferts va experimentar un decreixament mensual del 4,8%, fins a arribar a 1.440 vacants, mentre que 11 persones van rebre l’ajut per desocupació involuntària, 2 persones menys que el mateix mes de l'any passat.
Pel que fa als demandants en millora de feina, Estadística també informa que el nombre va caure fins a 206 persones, un 6,8% menys que el mes anterior, però un 3% més que el febrer del 2025.
Durant el mes de febrer es van formalitzar 10 contractacions a través del servei d’Ocupació i cap mitjançant programes de treball temporal, i 65 inscrits van trobar feina pels seus propis mitjans, segons el mateix informe.