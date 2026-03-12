Seguretat
Reforç policial per protegir els ambaixadors d'Israel, Estats Units i Emirats Àrabs per la Constitució
El dispositiu coincideix amb un ampli desplegament d'agent, per la coincidència de diversos esdeveniments musicals
La policia d'Andorra durà a terme un dispositiu especial per protegir els ambaixadors d'Israel, Estats Units i els Emirats Àrabs Units, presents a la celebració del 33è aniversari de la Constitució. El dispositiu coincideix amb un ampli desplegament policial, que s'inicia avui, per la coincidència de diversos esdeveniments musicals, entre els quals destaquen el festival Snowrow o el Maricongelada al Pas de la Casa.
La policia explica que el dispositiu especial ja s'organitza sempre quan hi ha la presència de representants estrangers, però en aquest cas els països que es troben immersos en la guerra a l'Orient Mitjà, han sol·licitat una protecció més elevada, que en el cas d'algunes d'aquestes delegacions, arriba a les 24 hores diàries.
Les delegacions o representants d'Israel, sempre que visiten Andorra, demanen una protecció especial, apunten des de la policia, recordant que l'última visita d'una selecció de futbol del país de l'Orient Mitjà va comportar un ampli dispositiu de seguretat.
