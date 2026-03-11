FESTA A LA NEU
Ampli dispositiu policial al Pas de la Casa per dos festivals
Els agents treballaran coordinadament amb l’organització, la seguretat privada i els serveis d’emergència per garantir els serveis
La policia posarà en marxa aquest cap de setmana un dispositiu especial preventiu i de seguretat amb motiu de la celebració dels festivals Snowrow i Maricongelada, que tindran lloc entre el 12 i el 15 de març a Grau Roig i al Pas de la Casa. La coincidència d’aquests esdeveniments amb un altre festival previst dissabte a la Massana obligarà a desplegar un ampli operatiu policial arreu del territori, especialment a les zones amb més afluència de públic.
Des del cos de seguretat expliquen que pràcticament tots els agents disponibles participaran en el dispositiu, inclosos alguns efectius que, tot i tenir jornada de descans, hauran de treballar durant el cap de setmana. Els policies es distribuiran segons les necessitats de cada moment, ja que els horaris dels festivals són diferents i l’activitat es concentrarà sobretot durant la tarda i la nit. Els dies amb més activitat seran divendres i dissabte, quan coincidiran els diferents esdeveniments. L’Snowrow preveu reunir milers de participants i començarà cap a les quatre de la tarda, amb finalització prevista prop de la mitjanit. El festival Maricongelada, en canvi, s’allargarà durant més temps, igual que l’esdeveniment programat a la Massana.
NACIONAL
La música electrònica torna a les pistes
Redacció
El dispositiu inclourà efectius uniformats i de paisà de diverses unitats, com ara la unitat de seguretat ciutadana, la unitat de seguretat viària, la policia judicial i d’investigació criminal, amb la secció de mitjans aeris, i la unitat de policia administrativa i de suport. Paral·lelament, es reforçarà el despatx central per gestionar possibles incidències derivades de l’augment d’activitat. La policia també preveu fer controls d’estupefaents als accessos als recintes. A més, la vigilància fronterera s’intensificarà notablement. El dispositiu s’ha coordinat amb l’organització dels festivals, la seguretat privada i els serveis d’emergències.