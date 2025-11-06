RUGBI
Partit d'alta tensió
Israel visita dissabte els ‘isards’ en un duel que comptarà amb un dispositiu especial de la policia
La selecció masculina de rugbi, els isards, rebrà dissabte a la tarda Israel (17.00 hores, Estadi Nacional) en l’estrena aquesta temporada de l’Europeu en un duel tens. I és que més enllà del que acabi passant sobre la gespa, la realitat és que la situació geopolítica i possibles protestes estan marcant tota la prèvia d’aquest duel. Sense anar més lluny, la policia ha preparat un dispositiu especial de prevenció de seguretat, i avui hi ha prevista una reunió amb la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) per seguir perfilant el desplegament pel duel de dissabte. Tot i que sembla que el clima amb relació a les protestes pel conflicte entre Israel i Gaza s’ha rebaixat les últimes dates, el cos d’ordre ha efectuat un doble dispositiu, segons va explicar al Diari. Per una banda, el de protecció a la delegació israeliana amb efectius de la unitat d’intervenció tècnica, mesura habitual que es fa en casos així i que és a demanda de la delegació, i, per una altra, el dispositiu preventiu d’ordre públic. En aquest cas es comptarà amb efectius de seguretat ciutadana abans, durant i després del partit, i aquest dependrà del nombre d’aficionats previstos. En tot cas, però, no està previst, per exemple, que es talli a la circulació la baixada del Molí com va passar fa dos anys amb la visita de la selecció israeliana de futbol. A més a més, la FAR també reforçarà el seu dispositiu de seguretat privada.
“No estem acostumats a aquestes coses, ens ha agafat de sorpresa i hi ha hagut moltes reunions”
La federació, al rugbi
Des de la Federació Andorrana de Rugbi van lamentar el rebombori causat amb aquest assumpte i van explicar que “el partit s’ha de jugar, no és la federació qui decideix fer-ho, són les màximes instàncies del rugbi, World Rugby i Rugby Europa”, i va agregar que “ells no ens han dit que no havíem de jugar, Govern n’estava assabentat i tampoc ens ho ha dit”. Encara en aquesta línia, Flaux va destacar que “si algú d’aquests ens hagués dit que no juguem, doncs no ho fem, cap problema, però si ningú ho diu, nosaltres venim aquí per fer esport i juguem a rugbi”. Des del vestidor, Galdric Calvet va manifestar que “ho hem parlat entre nosaltres, però al final som aquí per jugar el partit, tant ens fa contra qui sigui, i juguem per nosaltres, l’escut i la nació”.
Flaux va admetre que “no estem acostumats a aquestes coses, ens ha agafat de sorpresa i hi ha hagut moltes reunions”, i sobre la possibilitat que hi hagi manifestacions, va reconèixer que “és clar que pot passar, però què hi fem?”.
La federació va demanar que els aficionats arribin amb temps al partit pels controls d’accés que hi pugui haver abans del matx contra Israel.
ELS 'ISARDS' ENCENTEN EL CURS AMB L'OBJECTIU DE PUJAR DE CATEGORIA
Sobre el rival, Flaux va afirmar que “és un rival molt fort, el mateix amb què vam jugar al febrer, i és molt potent”, a més d’afegir que “serà un partit que es guanyarà al davant, i segur que serà un matx molt dur”. Calvet, per la seva banda, va manifestar que “ens agrada moure la pilota, però el partit serà més físic que una altra cosa, a més donen pluja i segur que juguen més endavant que al darrere”.
La convocatòria de 25 jugadors no presenta cap novetat.
BALANÇ
El president de la Federació Andorrana de Rugbi (FAR), Jean-Marc Flaux, va fer un balanç positiu del seu mandat al capdavant de l’ens que acabarà el dia 13, quan es convertirà en vicepresident i cedirà el testimoni a Albert Calvó.
En un dels seus últims actes al capdavant de la federació, Flaux va assenyalar que “ha anat molt bé” i va afegir que “han estat cinc anys, que no havia passat mai, però com que hi havia els Jocs, Govern va demanar-nos si podíem seguir per fer-los en condicions, i com que els estatuts ho permetien, vam fer-ho perquè no entrés algú a la junta que s’ho trobés tot de nou”. A més, l’encara president va destacar que “és el que passarà ara amb l’Albert, que serà una continuació: jo faré el que feia ell i ell farà el que feia jo, i ara podré estar més tranquil”.