Tribunal de Corts
El turista francès condemnat per violar una noia en una discoteca no tornarà a la presó
Quatre anys de pena —amb part ja complerta i la resta condicional—, expulsió durant vint anys i 6.000 euros d’indemnització a la víctima
El Tribunal de Corts ha condemnat el turista francès acusat d’agredir sexualment una jove catalana als lavabos d’una discoteca d’Andorra la Vella a quatre anys de presó. La sentència estableix que setze mesos ja es consideren complerts amb la presó preventiva i que la resta de la pena queda suspesa de manera condicional, de manera que l’home no haurà de tornar a ingressar al centre penitenciari.
NACIONAL
Petició de vuit anys per una relació consentida que acaba en violació
Abel Rivera
La resolució també fixa una indemnització de 6.000 euros per a la víctima, una multa de 1.000 euros en concepte de responsabilitat civil, l’expulsió del país durant vint anys i la prohibició de comunicar-se o aproximar-se a la jove durant una dècada. Les parts disposen de quinze dies per presentar recurs contra la decisió judicial.
Els fets es remunten a la matinada del 27 d’octubre del 2024 en una discoteca d’Andorra la Vella. Segons la investigació, la víctima, una jove catalana que es trobava al país amb amigues, va conèixer l’acusat aquella mateixa nit al local d’oci. Tots dos van anar junts als lavabos de l’establiment, on es van produir els fets que posteriorment van ser denunciats com una agressió sexual.
Durant el judici, la jove va explicar que inicialment havia consentit mantenir relacions sexuals, però que va retirar el consentiment quan l’acusat va iniciar la penetració i li causava dolor. Segons el seu relat, li va demanar diverses vegades que s’aturés, però ell hauria continuat. La denunciant també va assegurar que l’home li va tapar la boca quan intentava cridar mentre les seves amigues la buscaven fora del lavabo.
Per la seva banda, l’acusat va defensar que la relació va ser consentida i va negar haver utilitzat la força. En la seva declaració va afirmar que aquella nit havia consumit alcohol i que el seu estat d’embriaguesa li hauria impedit mantenir una erecció, posant en dubte que s’hagués produït la penetració.
Els informes mèdics incorporats a la causa van detectar lesions al canal vaginal de la víctima compatibles amb una penetració, així com la presència de sang a la roba després dels fets, elements que l’acusació va utilitzar per sostenir que es tractava d’una violació.
L’home va ser detingut poc després dels fets i va ingressar a la presó preventiva al centre penitenciari de la Comella, on va romandre més d’un any fins a la celebració del judici. Amb la sentència feta pública ara, el tribunal considera provat el delicte i imposa la pena amb suspensió condicionada juntament amb les mesures d’expulsió i allunyament de la víctima. Les parts tenen quinze dies per recòrrer la decisió davant el Tribunal Superior.