La forense confirma lesions compatibles amb una violació durant la vista per l'agressió sexual
Els agents de la policia corroboren el relat de la jove
La segona jornada del judici al Tribunal de Corts per un presumpte delicte major d’agressió sexual i un menor de lesions doloses d’un turista francès acusat de violar una jove catalana ha posat el focus en les proves físiques i mèdiques del cas. Tots els agents de policia que van intervenir la nit dels fets han confirmat que tant la víctima com l’acusat presentaven taques de sang a la roba, mentre que la metgessa forense ha declarat que la jove tenia “una ferida al canal vaginal amb trencament de la pell i sagnat, una lesió compatible amb una relació sexual violenta”. Els policies han coincidit a corroborar el relat de la víctima i han evidenciat les contradiccions en la versió de l’acusat.
Els agents han ratificat que la jove es trobava “en estat de xoc, plorosa i angoixada, però conscient i coherent en tot moment”. Malgrat haver consumit alcohol, han assegurat que s’expressava amb claredat, entenia perfectament les preguntes i mantenia el mateix relat tant a l’hospital com a dependències policials. La víctima va explicar reiteradament que l’encontre sexual al lavabo de la discoteca va començar “de forma consentida”, però que va esdevenir una agressió quan va demanar que l’home parés i aquest no ho va fer.
Un dels policies que va recollir la denúncia ha subratllat que la jove va dubtar inicialment a denunciar perquè era conscient que ella havia pres la iniciativa, però que en cap moment va variar la seva versió dels fets. Altres agents han detallat que alternava moments de calma amb episodis sobtats d’angoixa i nerviosisme, sense perdre mai la coherència del relat.
Pel que fa a les proves materials, els policies han confirmat que el tanga i els pantalons de la víctima estaven tacats de sang a la zona genital. L’acusat, per la seva banda, presentava sang a la camisa, als pantalons i a la roba interior, amb taques visibles a la part exterior dels calçotets. Els agents també han explicat que el lavabo on haurien passat els fets era un espai molt reduït, d’aproximadament un metre per dos, i que quan hi van poder accedir ja havia estat netejat pel personal de la discoteca.
En contrast amb el relat constant de la víctima, els policies han posat en relleu les contradiccions de l’acusat. En un primer moment va negar qualsevol classe de relació sexual i va assegurar que només hi havia hagut petons. Davant d’altres agents, però, va dir que no recordava si havien mantingut relacions sexuals, mentre que posteriorment va afirmar que tot havia estat “de mutu acord”. Aquestes versions canviants han estat destacades tant per la Fiscalia com per l’acusació particular.
Els agents han coincidit també a descriure l’acusat com una persona “embriaga” però conscient del que feia, tranquil·la en alguns moments i nerviosa en d’altres per la seva dona i el seu fill a França. Un dels policies ha remarcat que l’home es va negar al fet que se li prenguessin mostres d’ADN.
La jornada s’ha completat amb la declaració d’una amiga de la víctima, que ha explicat que la jove li va escriure el mateix dia dels fets assegurant que havia estat violada, molt nerviosa i amb detalls concrets del que havia passat. També ha relatat l’impacte posterior en la seva vida quotidiana, amb menys sortides nocturnes, addiccions al joc, augment notable del consum de begudes alcohòliques i episodis d’ansietat.