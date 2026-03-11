DESCONGELACIÓ DELS LLOGUERS
La pròrroga s’acaba l’any vinent per als contractes del 2012 o abans
El procés culminarà el 2030 amb la liberalització dels pisos firmats entre el 2019 i el 2021
Els contractes de lloguer signats el 2012 o en anys anteriors o bé aquells que tinguin un preu inferior als sis euros per metre quadrat seran els que es descongelin el 2027. L’afectació serà progressiva i en quatre anys, tal com ja s’havia avançat, i el projecte de llei que el Govern ha exposat als diferents agents implicats i que avui aprova el consell de ministres fixa que el 2028 els afectats seran els contractes formalitzats entre el 2013 i el 2015 o bé aquells amb un preu inferior als set euros per mestre quadrat; el 2029, els firmats entre el 2016 i el 2018 o que paguin menys de vuit euros per metre quadrat, i, finalment, el 2030 els liberalitzats seran els signats entre el 2019 i el 2021. En els anys que es mantingui la pròrroga es permetrà actualitzar el preu amb la inflació. Un cop arribi la liberalització no serà absoluta, que és l’altra part de l’equació que s’havia avançat. Durant els cinc anys posteriors a la descongelació, en el nou contracte que se signi (sigui amb el mateix llogater o un de diferent) es permetrà una pujada de preus controlada i que estarà supeditada a la mensualitat que es pagui en aquell moment: l’increment permès serà més alt per als habitatges més econòmics. La pujada més alta serà la del 6% més l’IPC cada any en aquells habitatges que els inquilins estiguin pagant set euros o menys per metre quadrat. L’escala continuarà de manera decreixent tal com es reflecteix al quadre adjunt fins als habitatges amb un lloguer superior als 12 euros per metre quadrat: a aquests se’ls podrà imputar una pujada d’un 1% més l’IPC anual.
La pujada més alta, del 6% més IPC, serà als pisos de 7 euros o menys per m2
Hi ha una darrera variable: la dels habitatges amb preus per sota dels marcats com a lloguer assequible per fixar els del parc públic. En aquest cas, es permetrà una actualització accelerada: un cop el contracte es descongeli i se’n firmi un de nou per a cinc anys el lloguer es podrà apujar durant els tres primers anys proporcionalment i per terceres parts fins a assolir el preu assequible de la parròquia on estigui ubicat (i IPC a banda). El projecte de llei inclou els preus de referència d’aquest any (s’actualitzen amb l’IPC): Canillo és el més econòmic amb 7,95 euros el metre quadrat; segueix Ordino, amb 8,81; Sant Julià, 9,22; Encamp, 9,47; la Massana, 9,56, i Andorra la Vella i Escaldes comparteixen els 10,70. El projecte de llei també aclareix que a l’hora de calcular quin és el preu de lloguer només computa la superfície de l’habitatge i queden fora pàrquings o trasters.
Quins habitatges queden al marge de les regles de la llei? Aquells pels quals s’estigui pagant més de 2.000 euros mensuals, els unifamiliars i els que l’inquilí sigui una persona amb autorització de residència sense activitat lucrativa. El propietari també podrà recuperar el pis per fer-hi obres que impedeixin que continuï ocupat, per destinar-lo a ús propi o de familiars directes o per llogar-lo a un assalariat d’una empresa en què tingui participació. El llogater també haurà de marxar si el propietari ven l’immoble a un tercer que el nececessita com a residència habitual. O si amb anterioritat a l’entrada en vigor de la primera pròrroga, el 2019, ja s’havia comunicat formalment a l’inquilí la voluntat de rescindir el contracte després de caducar. S’estableixen mecanismes per acreditar els supòsits anteriors i es fixa un termini de preavís per a l’inquilí de sis mesos que caldrà respectar en genèric per comunicar-li la decisió de renovar o extingir el contracte partint del que estableix la llei. El text incorpora sancions per l’incompliment dels termes fixats. És infracció greu apujar el lloguer més del que estableix la norma i la sanció serà una multa d’un import equivalent al 50% de l’anualitat de la renda, retornar a l’inquilí els imports indeguts i ajustar el lloguer als termes legals. I serà considerada infracció molt greu quasevol acció per impedir el compliment de les pròrrogues previstes; en aquest cas s’aplicarà el règim sancionador de la Llei d’arrendament de finques urbanes que, al seu torn, s’actualitza a la disposició final primera del projecte de llei. Una infracció molt greu implica una multa equivalent al 100% de l’anualitat de la renda, prohibició de contractar amb l’administració pública durant un període de dos anys i de rebre ajuts o subvencions públiques per un període de tres, a banda de l’obligació de posar l’habitatge a lloguer si és que és possible.
Els deures
El projecte de llei també encomana feina al Govern: la creació d’un programa d’incentius econòmics destinat a promoure la construcció i rehabilitació d’habitatges per destinar-los al lloguer assequible, així com incentius fiscals i econòmics per als propietaris que destinin habitatges al lloguer econòmic. El Govern també haurà de crear un fons de garantia per cobrir impagaments dels lloguers.