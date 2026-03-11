Consell de ministres
Les empreses afectades pel tall de l'RN-20 podran sol·licitar les ajudes fins al 4 de maig
L'oficina de Turisme del Pas de la Casa va repartir 186.520 euros en xecs de gasolina
El consell de ministres ha fixat del 31 de gener al 8 de març el període d’afectació pel tall de la carretera RN-20, després que la circulació es restablís amb garanties de seguretat dilluns al matí. El ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, ha explicat que el Govern d'Andorra ha establert un termini de 30 dies hàbils per sol·licitar les ajudes destinades a pal·liar l’impacte econòmic del tancament, que es poden tramitar des del 26 de febrer fins al 4 de maig. "Només ens consta d'una empresa que ha demanat un descompte en la factura elèctrica", ha explicat Casal.
Entre les mesures previstes hi ha la reducció de la cotització a la CASS, l’ajornament o fraccionament de l’IGI, descomptes temporals en la factura elèctrica i un ajut directe de 200 euros per als transportistes que operen entre Andorra i França. A més, els petits comerços poden demanar un avançament reintegrable per cobrir necessitats de tresoreria.
PARRÒQUIES
Els comerciants del Pas demanaran més ajudes en funció de les pèrdues
Àlex Ripoll
6.204 xecs en gasolina
L'oficina de Turisme del Pas de la Casa, entre el 21 de febrer i el 8 de març, va repartir un total de 6.204 xecs de gasolina per a turismes, amb un valor de 30 euros, i 2 per a autobusos, amb un valor de 200 euros, amb un cost total de 186.520 euros. El ministre ha explicat que "la mesura ha funcionat", i que ha reduït l'afectació del tall al Pas.
Casal també ha destacat que el servei de bus llançadora gratuït entre l'Ospitalet i el Pas de la Casa ha registrat 4.385 usuaris, "triplicant la demanda habitual des que es va ampliar el servei".
Els primers dies d'obertura han entrat 3.000 vehicles
El ministre portaveu ha explicat que la normalitat viària s’ha recuperat a la frontera francoandorrana. En els primers dies d’obertura han entrat uns 3.000 vehicles diaris per la frontera nord, "una xifra un 43% superior a la del mateix període de l’any passat i similar a la registrada abans de l’esllavissada".