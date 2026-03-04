Mesures contra l'esllavissada
Turisme deixarà d'emetre dilluns els xecs de benzina pel tall a l'RN-20
En total s'han concedit més de 3.500 ajuts que suposen més de 100.000 euros en carburant
El ministeri de Turisme deixarà d'emetre els xecs de benzina pel tall a l'RN-20 a partir de dilluns, quan està prevista la reobertura de la carretera. "La mesura només es contemplava per a quan hi havia el tall, i quan la carretera es reobri es retiraran els xecs", han informat des del Govern d'Andorra. Tot i això, els xecs emesos es podran gastar fins a finals del mes de març, apunta l'executiu.
L'oficina de Turisme del Pas de la Casa, des del 21 de febrer i fins ahir, ha repartit més de 3.500 xecs que suposen més de 100.000 euros en carburant, amb l'objectiu de compensar la davallada de visitants francesos.
