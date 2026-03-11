TRIBUNAL DE CORTS
Jutjat per impagament de cotitzacions als treballadors
La Fiscalia i l’acusació sostenen que l’antic responsable d’una serralleria, de 79 anys, va retenir més d’11.000 euros de la CASS
El Tribunal de Corts va jutjar ahir un home de 79 anys acusat d’un delicte major continuat d’apropiació indeguda per haver-se quedat presumptament part de les cotitzacions a la CASS dels seus treballadors quan dirigia una serralleria del país. La Fiscalia va demanar la pena mínima d’un any de presó condicional i el pagament d’11.277 euros en concepte de responsabilitat civil. El Ministeri Fiscal va exposar que, entre el 2013 i el 2014, l’acusat hauria descomptat als empleats la part corresponent a la seguretat social sense ingressar-la a la CASS. L’acusació pública va afirmar que la prova documental acredita que ell era el responsable de la gestió de les factures i de les cotitzacions de l’empresa i que, per tant, tenia l’obligació de fer els pagaments.
Abans del tancament de l'empresa hi havia dificultats per pagar els salaris
L’acusat, jubilat i sense antecedents penals, va optar per no declarar. Un antic treballador va testificar que havia treballat amb ell durant disset anys i que era ell qui portava el negoci, tot i recordar que en els últims mesos abans del tancament “hi havia dificultats per pagar els salaris”. També va dir que no havia rebut cap comunicació de la CASS per impagaments. Una administrativa de l’empresa va indicar que gestionava factures, nòmines i cotitzacions amb el suport d’una gestoria. Va recordar que en els darrers mesos hi havia retards en els salaris i que algunes cotitzacions no es van pagar per falta d’ingressos dels clients. L’acusació particular va mantenir que es retenia la part de la CASS dels salaris sense ingressar-la, mentre que la defensa va argumentar que els impagaments es van produir en un context de fallida i que no s’ha acreditat l’import real, situat en 2.897 euros.