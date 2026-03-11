TRIBUNAL DE CORTS
Una conductora amb un episodi d’epilèpsia s’enfronta a 15 mesos
El Tribunal de Corts va jutjar ahir una dona de 45 anys acusada d’un delicte de conducció temerària després d’haver circulat contra direcció en una rotonda del país i xocar contra un mur. La Fiscalia va sol·licitar una pena de quinze mesos de presó condicional i la retirada del permís de conduir, en considerar que la maniobra va generar un risc greu per a la resta d’usuaris de la carretera. L’acusació pública va alertar que la conductora va entrar en sentit contrari durant diversos metres, una acció que el ministeri va qualificar de “conducció perillosa i incompatible amb les normes bàsiques de seguretat viària”.
La defensa, però, va sostenir que l’episodi “no va ser voluntari”, ja que l’acusada està diagnosticada amb epilèpsia focal, una patologia neurològica que pot provocar episodis sobtats de desorientació i que explicaria la maniobra. L’acusada va declarar que “no li desitja a ningú la seva malaltia i no recorda res de l’ocorregut”.