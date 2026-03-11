DELICTE DE LESIONS DOLOROSES
Dues joves, acusades d’agredir una noia en una discoteca
Dues dones acusades d’agredir una jove a la sortida d’una discoteca el 2020 en el marc d’una baralla amb diverses persones implicades van ser jutjades ahir pel Tribunal de Corts. El fiscal va sol·licitar per a una de les joves una pena de dotze mesos de presó condicional en considerar que la víctima va patir lesions greus arran dels fets, i per a l’altra, menor en el moment dels fets, una pena molt menor d’arrest domiciliari durant sis caps de setmana. L’incident es va produir després d’una discussió entre les parts que va acabar en agressió. La Fiscalia sosté que la jove va rebre cops quan ja es trobava a terra enmig de l’enfrontament i diversos testimonis van relatar que hi va haver empentes i cops entre diverses persones a la sortida de l’establiment. La víctima va assegurar que va ser colpejada per les acusades, mentre que la defensa de les acusades va negar que hi hagués cap agressió.