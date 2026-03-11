Transport privat
El Govern fixa les noves tarifes del taxi interurbà amb una baixada de bandera de 3,20 euros
El servei costarà 1,40 €/km en horari diürn i 1,65 €/km a la nit o en festius, amb tarifes mínimes segons la destinació
El Govern ha publicat les noves tarifes i suplements del servei de taxi ordinari interurbà (TOI), que entraran en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). L’acord va ser aprovat pel Consell de Ministres el 4 de març del 2026.
Segons les noves tarifes, la baixada de bandera serà de 3,20 euros, 10 cèntims més cara que el 2025, quan es va situar en 3,10 euros. El preu del trajecte serà de 1,40 euros per quilòmetre en horari diürn, de dilluns a divendres entre les 7.00 i les 21.00 hores, mentre que en horari nocturn i festius el cost s’elevarà a 1,65 euros per quilòmetre.
La normativa també fixa altres conceptes, com 22,20 euros per hora d’espera i 0,75 euros per quilòmetre per als desplaçaments fora d'Andorra, calculant el trajecte d’anada i tornada. A més, es podran aplicar diversos suplements, com 0,70 euros per transportar esquís o equipatges voluminosos, 1,20 euros per les trucades a la central de reserves i 1,60 euros per transportar més de quatre persones. També s’estableix un suplement especial de 3,45 euros en dies assenyalats, com l’1 de gener, el 14 de març, el 8 de setembre i el 25 de desembre.
El text fixa igualment tarifes mínimes per als serveis sol·licitats a través de la central de reserves, que varien segons la destinació. Així, els trajectes curts com Aixovall tenen una tarifa mínima de 7,25 euros, mentre que per a Encamp, la Massana o Sant Julià de Lòria és de 8,55 euros. Els imports augmenten progressivament en funció de la distància, amb 24,60 euros per trajectes com el pont Tibetà o els Cortals d’Encamp, 31,45 euros fins a Grau Roig, Arcalís o la Seu d’Urgell, i 43,70 euros per arribar al Pas de la Casa.
La normativa recorda també que el taxímetre només s’ha d’activar quan el client és recollit i ha indicat la destinació del trajecte, i que els conductors han de portar la relació de tarifes i suplements visible dins del vehicle per garantir la transparència del servei.