Conflicte intern a l’ATA
Forné defensa que el Govern no limita l’activitat dels taxistes
El secretari d’estat de transports i mobilitat ha subratllat que l'Executiu demana que tots els taxis estiguin unificats dintre d'una centraleta
El secretari d’estat de transició energètica, transports i mobilitat, David Forné, ha afirmat que "nosaltres, dintre del nostre reglament, no limitem en cap cas que el taxista pugui treballar allà on li convingui", tot recordant que, "simplement, el que demana el Govern és que hi hagi tots els taxis unificats dintre d'una centraleta". Llavors, "això correspon estrictament a les associacions decidir si ells es limiten en aquest sentit o volen fer altres feines", ha explicat.
Així ho ha afirmat en declaracions a l'Agència de Notícies Andorrana, tot fent referència a l'assamblea extraordinària convocada per l'Associació de Taxistes d'Andorra (ATA) on s'espera expulsar a quatre taxistes per la combinació del servei de taxi amb el d'UBER.
Tal com afirma el secretari d'estat, "nosaltres tenim un conveni tant amb l'ATI com amb l'ATA", però "no entrem al que puguin dirimir, diguéssim, les seves respectives juntes". D'igual forma, Forné ha assenyalat que, "al final, és un sistema que hem dissenyat per ells, perquè s'unifiquin". "Si després tenen alguna disputa interna, el Govern tampoc hi pot entrar", ha explicat.
Forné també ha explicat que, "amb el compromís aquest de fer la centraleta i que s'uneixin, nosaltres traurem un reglament que ja tenim preparat" i el qual "les associacions ja tenen a sobre la taula i ens han fet retorn". "Nosaltres, al final, el que estem esperant és aquesta centraleta única. I quan estigui ja en funcionament, publicarem aquest reglament que ja el tenim sobre la taula, que regularà tant el taxi com a l'VTC", ha conclòs.