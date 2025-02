Augment en els preus del taxi i de la inspecció de vehicles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat l’augment de les tarifes pel servei de taxi ordinari interurbà per a l’any 2025, segons es va publicar ahir al BOPA. Els preus pugen respecte a l’any 2024 i la baixada de bandera passa a costar 3,10 euros, 10 cèntims més que l’any anterior. Els viatges que s’inclouen dins la tarifa 1, la de l’horari diürn, augmenten 5 cèntims i se situen en 1,35 euros per quilòmetre. Pel que fa als viatges de la tarifa 2, d’horari nocturn i festius, se situa en 1,60 euros per quilòmetre, amb una crescuda també de 5 cèntims. També es revisen les tarifes mínimes per trucada de telèfon a una central de reserves del taxi i s’apliquen quan l’import que assenyala el taxímetre és inferior a aquests preus mínims.