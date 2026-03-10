Cossos especials
Operatiu especial de la policia pels festivals Snowrow i Maricongelada al Pas
El dispositiu reforçarà la presència policial al Pas de la Casa i Grau Roig davant la previsió de milers d’assistents
La policia d'Andorra posarà en marxa aquesta setmana un dispositiu especial preventiu i de seguretat amb motiu de la celebració dels festivals Snowrow i Maricongelada, que tindran lloc entre el 12 i el 15 de març a Grau Roig i al Pas de la Casa. La coincidència dels dos esdeveniments, juntament amb un altre festival previst dissabte a la Massana, comportarà un ampli desplegament d’agents. Des del cos de seguretat expliquen que tots els agents disponibles, més alguns que tot i tenir festa hauran de treballar el cap de setmana, estaran presents en el dispositiu, i s'aniran distribuïnt en funció d'on sigui necessari, ja que l'Snowrow, per exemple, comença al voltant de les quatre de la tarda i està previst que acabi vora la mitjanit, però el Maricongelada s'allarga més, igual que el de la Massana.
Els dies amb més activitat seran divendres i dissabte, quan concidiran els festivals i s'espera que l'Snowrow aplegui milers de participants i el Maricongelada unes 400 persones més.
El dispositiu comptarà amb efectius uniformats i de paisà de diverses unitats policials, com la Unitat de Seguretat Ciutadana, la Unitat de Seguretat Viària, la Policia Judicial i Investigació Criminal —inclosa la Secció de Mitjans Aeris— i la Unitat de Policia Administrativa i de Suport. També es reforçarà el Despatx Central per gestionar possibles incidències derivades de l’augment d’activitat policial.
La policia ha recordat que es faran controls d’estupefaents als accessos i que els organitzadors informin als assistents que a Andorra les drogues estan totalment prohibides i tenen conseqüències penals. A més, la Unitat de Fronteres i Estrangeria intensificarà la vigilància als punts fronterers. El dispositiu s’ha coordinat amb l’organització dels festivals, la seguretat privada i els serveis d’emergències per garantir la seguretat dels assistents, mentre que també es destinaran efectius als actes del Dia de la Constitució previstos el mateix cap de setmana.
