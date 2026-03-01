REPORTATGE
Andorra: destí LGTBI d’hivern
Els organitzadors de la Maricongelada veuen possibilitats de créixer al Principat i que sigui un referent turístic per al col·lectiu.
La festa d’hivern per a la comunitat LGTBI, Maricongelada, arriba per primera vegada a Andorra aquest mes (del 12 al 15). L’esdeveniment combina esquí, activitats lúdiques i espectacles nocturns amb l’objectiu principal de fomentar la convivència i la creació de comunitat. El festival, impulsat per l’empresa barcelonina Gardyn, es durà a terme al Pas de la Casa, un enclavament escollit per la seva capacitat d’acollir esdeveniments vinculats a la neu i l’oci nocturn.
Marc Rivera, un dels organitzadors, va explicar que la iniciativa va néixer fa tres anys amb la voluntat d’oferir alternatives a les aplicacions de cites i crear espais segurs on la comunitat LGTBI pugui conèixer gent “d’una manera més natural”. Prop de 200 participants estan inscrits en la modalitat d’hotel, en què comparteixen allotjament, àpats i activitats, i uns 50 més, per a només les activitats, encara que preveuen que es vendran més entrades.
“Ens faria molta il·lusió convertir Andorra en un Winter Pride ”
Després de dues edicions a la Molina, l’organització ha apostat per Andorra per créixer a nivell internacional i consolidar un model que podria evolucionar cap a un futur “Winter Pride” al Principat a llarg termini. “És un primer pas i ens faria molta il·lusió convertir Andorra en un referent europeu del turisme LGTBI d’hivern”, va assenyalar Rivera.
El programa combina l’esquí amb excursions amb raquetes de neu, motos, sortides a la capital i visites a Caldea, pensades per a aquells que no practiquen esports de neu. A les tardes s’organitzen jocs d’equip per afavorir la interacció entre els assistents, i a les nits hi ha música en directe, concursos i espectacles de drag-queens. Segons l’organització, “la Maricongelada vol ser molt més que una festa: és un espai segur de trobada, expressió i reivindicació”.
Des de l’equip impulsor també subratllen la voluntat d’impacte social: “Volem normalitzar la presència del col·lectiu LGTBIQ+ en tots els àmbits”. Malgrat que reconeix que encara hi ha reticències, defensen que la repetició d’iniciatives com aquesta ajuda a transformar percepcions socials i consolidar espais de convivència. Finalment, han remarcat que “l’acollida del públic està sent molt positiva, amb un bon nombre de participació”.