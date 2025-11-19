TEMPORADA D'HIVERN
La música electrònica torna a les pistes
La nova edició de l’Snowrow se celebrarà al Pas i Grau Roig del 12 al 15 de març
El festival de música electrònica i neu Snowrow tornarà als sectors de Grau Roig i Pas de la Casa del 12 al 15 de març del 2026. L’anunci es va fer ahir durant la presentació de temporada de Grandvalira Resorts a Barcelona, on es van avançar les principals novetats amb vista a l’hivern vinent.
Organitzat conjuntament amb elrow, l’Snowrow s’ha consolidat com una de les cites més potents i singulars del calendari hivernal als Pirineus. Les edicions del 2023 i 2024 van marcar un punt d’inflexió, amb més de 8.000 assistents diaris i les entrades exhaurides dies abans de cada edició, una fita que l’organització confia a repetir o superar en la seva tercera entrega.
Es desconeix el programa complet i quan es posaran a la venda les entrades
El festival destaca per una combinació immersiva d’experiències: música electrònica de primer nivell, activitats de neu i un escenari natural convertit en un món temàtic. Els sectors de Pas i Grau Roig es transformen durant quatre dies en un espai efímer ple de color, espectacles i ambientacions creatives que fan de l’Snowrow una experiència sensorial més enllà dels concerts.
Des de Grandvalira Resorts es va subratllar ahir que el festival mantindrà l’essència que l’ha convertit en una referència internacional, tot potenciant la creativitat i l’oferta lúdica en un entorn d’alta muntanya. També es va posar en valor l’impacte positiu que l’esdeveniment té sobre el turisme i la imatge d’Andorra com a destinació d’esquí moderna i dinàmica.
El programa complet i la venda d’entrades s’anunciaran pròximament. Tot i això, l’organització ja anticipa una demanda elevada, tenint en compte l’èxit de les dues primeres edicions.