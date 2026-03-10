POLÍTICA
L’USdA acusa el Govern de silenci amb els funcionaris jubilats
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) va acusar el Govern de mantenir una actitud de silenci administratiu davant les demandes dels funcionaris jubilats i va criticar la gestió del ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i del secretari d’Estat Marc Cornella. El sindicat va assegurar que moltes de les sol·licituds presentades per aquest col·lectiu continuen sense resposta malgrat les reunions mantingudes amb el ministeri.
L’organització considera que la situació reflecteix una manca de respecte institucional cap a persones que han dedicat dècades al servei de l’administració pública. També va alertar que l’aplicació dels increments retributius anunciats pel Govern, amb un límit del 10%, pot generar noves discriminacions entre jubilats. A més, va denunciar que els funcionaris retirats durant el 2024 quedarien fora de qualsevol mesura.