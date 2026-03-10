Tribunal de Corts
Un jubilat s’enfronta a un any de presó condicional per no pagar 11.200 euros de cotitzacions a la CASS
L’acusació asegura que l’home de 79 anys va retenir cotitzacions dels treballadors
El Tribunal de Corts ha celebrat el judici contra un home de 79 anys, acusat d’un delicte major continuat de apropiació indeguda per impagaments a la CASS que superen els 11.277 euros, corresponents a cotitzacions de treballadors entre el 2013 i 2014. L’advocat defensor del jubilat ha declarat que el seu client mai va donar ordres de no pagar a la CASS, i que els retards van ser gestionats per la comptable i la gestoria de l’empresa.
La Fiscalia ha defensat que la prova documental acredita que l’acusat era l’únic responsable de la gestió de factures i cotitzacions i que tenia l’obligació de procedir als pagaments. Segons l’informe, les cotitzacions es van deixar de pagar mentre l’empresa, una serralleria, tenia dificultats econòmiques, però ell havia decidit no efectuar alguns ingressos, malgrat cobrar als empleats la part proporcional de la CASS.
L’acusació particular ha afegit que els empleats havien patit perjudici econòmic directe i que la falta de pagament podia haver tingut repercussions greus. La Fiscalia ha elevat la pena, demanant un mínim d’un any de presó condicional i el pagament de la responsabilitat civil corresponent.
La defensa ha argumentat que els imports retinguts realment serien uns 2.897 euros i que no hi ha proves que l’acusat volgués lucrar-se. Ha defensat que la fallida de l’empresa i el rebuig de pagaments per part del banc van provocar els retards, i que ell mai va actuar com a administrador ni tenia control directe sobre els diners. També ha recordat que l’acusat és jubilat, viu en un pis de lloguer i que va intentar salvar l’empresa fins on va poder. “Les bones persones es poden equivocar i una mala gestió sense voluntat no pot condemnar a una persona”, ha manifestat l’acusat.
El Tribunal de Corts ha escoltat testimonis, entre ells una exempleada administrativa, que ha explicat que gestionava factures i pagaments a la CASS i que els retards es van produir durant els últims mesos d’activitat, però que no recorda amb exactitud totes les xifres de cotitzacions pendents.