Tribunal de Corts
Una conductora amb epilèpsia focal s’enfronta a 15 mesos de presó per circular en contradirecció
Fiscalia demana també dos anys sense carnet i una multa de 1.500 euros, mentre la defensa atribueix els fets a una possible crisi epilèptica
El Tribunal de Corts ha deixat vist per a sentència el judici contra una dona de 45 anys acusada d’un delicte de conducció temerària després d’entrar en una rotonda en contra direcció i acabar estavellant el vehicle contra un mur. L’accident es va produir fa quatre anys, un divendres cap a les 11.30 hores del matí i no va causar ferits ni danys a tercers.
La conductora va exposar a la vista oral que va accedir a una rotonda en sentit contrari i va continuar circulant fins a una altra, on finalment va perdre el control del vehicle i va impactar sola contra un mur. Durant el trajecte, diversos vehicles van haver de modificar la seva conducció per evitar-la.
El ministeri fiscal va rebutjar que els fets puguin quedar eximits per un trastorn mental transitori. Tot i que la dona pateix epilèpsia focal diagnosticada als 25 anys i amb seguiment mèdic des del 2008, els metges i forenses no van poder confirmar que en el moment de l’accident hagués patit una crisi de desconnexió.
La Fiscalia també va remarcar que la conducció que s’observa als vídeos no és compatible amb la pèrdua de consciència que descriu l’acusada i va subratllar que diversos conductors van haver de canviar la seva trajectòria per evitar-la, fet que considera indicatiu de temeritat. Per això, va sol·licitar 15 mesos de presó condicional, dos anys de retirada del permís de conduir i una multa de 1.500 euros.
La defensa, en canvi, va argumentar que no hi ha cap altra explicació racional per a la conducta i va recordar que l’acusada pateix una malaltia neurològica que pot provocar crisis focals amb desconnexió temporal de l’entorn. Tot i que no es pot confirmar amb certesa que aquest episodi es produís en aquell moment, els especialistes van admetre que és una possibilitat.
Per aquest motiu, l’advocat va demanar l’absolució de la seva clienta en considerar que podria concórrer una eximent relacionada amb la malaltia.
Durant la seva declaració, la dona va assegurar que no recorda res del que va passar. “No recordo res del que va passar aquell dia. Fins molts dies després no vaig saber que havia fet la rotonda al revés”, va afirmar.