Tribunals
La Fiscalia demana 12 mesos de presó condicional a una dona per agredir una jove en una discoteca
Les dues acusades neguen haver participat en la baralla, mentre la víctima assegura que la van tirar a terra i li van estirar els cabells
La Fiscalia ha sol·licitat 12 mesos de presó condicional per a una dona major d'edat acusada d’agredir una jove en una discoteca el gener del 2020, després que la víctima assegurés que la van tirar a terra i li van estirar els cabells. L’altra acusada, menor d’edat en aquell moment, va rebre una mesura disciplinària de sis caps de setmana al domicili.
Segons la víctima, durant la baralla les acusades la van empènyer i tirar a terra, provocant-li ferides al front i al nas que van requerir assistència hospitalària. Les amigues de la jove van declarar que havien vist com diverses persones colpejaven la víctima, confirmant la seva versió.
Les dues acusades van negar haver agredit la jove. La menor va reconèixer haver-li agafat els cabells, però va assegurar que no va propinar cops, mentre que l’altra acusada va afirmar que només va presenciar els fets i que manté una relació cordial amb la víctima. L’endemà de l’incident, segons la víctima, una de les acusades li va enviar missatges preguntant com es trobava i assegurant que ella no havia participat en l’agressió.
La Fiscalia considera que els fets han quedat acreditats i que l’agressió podria haver provocat lesions molt més greus. Per això demana 12 mesos de presó condicional amb quatre anys de suspensió i responsabilitat civil per a l’acusada major d’edat. Les defenses han demanat l’absolució, argumentant contradiccions en les declaracions i manca de proves sobre la participació de les seves clientes.