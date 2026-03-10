Hoteleria
Els hotels registren una ocupació del 85,27% al febrer
La xifra és 2,46 punts inferior a la del mateix mes de l’any passat, segons la Unió Hotelera
Els hotels del país van registrar una ocupació mitjana del 85,27% durant el febrer del 2026, segons les dades fetes públiques per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). La xifra és 2,46 punts percentuals inferior a la del mateix període del 2025, quan l’ocupació va ser del 87,73%.
Malgrat aquesta lleugera davallada interanual, des de la Unió Hotelera valoren positivament els resultats del mes, ja que confirmen la bona dinàmica de la temporada d’hivern, que ja havia registrat bones dades durant els mesos de desembre i gener.
El sector atribueix aquests resultats, en bona part, a l’excel·lent estat de les estacions d’esquí, que han mantingut l’interès dels visitants durant tot l’hivern. Aquesta sinergia entre l’oferta d’esquí i la qualitat dels establiments hotelers ha permès mantenir una activitat elevada al llarg del mes.
Entre els factors que han contribuït a l’afluència de visitants també hi ha diversos esdeveniments celebrats al país durant el febrer, com l’exposició Van Gogh Alive, la Copa del Món d’esquí Andorra 2026, el Freeride World Tour a Ordino Arcalís, el Carnaval o l’esdeveniment Cota 1300 d’Ordino.
Des de la patronal hotelera destaquen també el paper de l’estratègia de prevenda aplicada pels establiments, que ha permès assegurar reserves amb antelació i reduir l’impacte de possibles variacions meteorològiques al llarg de la temporada.
Tot i els bons resultats, el sector adverteix que la temporada està sent especialment exigent a nivell operatiu, sobretot pel que fa a la planificació i la cobertura d’equips humans. Amb tot, la UHA considera que les dades d’ocupació confirmen la solidesa d’Andorra com a destinació turística d’hivern.