Turisme
L'ocupació hotelera va augmentar fins al 80,5% al gener
La patronal remarca que la millora de les xifres s'ha aconseguit "sense sacrificar preus"
L’ocupació hotelera a Andorra va augmentar durant el mes de gener del 2026 en comparació amb el mateix període de l’any anterior, en un context marcat per una elevada activitat turística i una temporada d’hivern favorable. L’ocupació es va situar en el 80,52%, davant del 77,31% registrat el gener del 2025, fet que representa un increment de 3,21 punts percentuals, segons les dades han estat facilitades per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA).
La patronal hotelera destaca que aquests resultats s’han assolit "sense haver de sacrificar preus", que majoritàriament han estat més alts que els de l’any passat. El mes ha estat especialment marcat per una major afluència durant el pont de Reis i per un bon comportament vinculat a la temporada d’esquí de l’hivern 2025-2026.
La Unió Hotelera ressalta que l’activitat turística s’ha vist reforçada per unes excel·lents condicions de neu i la plena operativitat de les estacions d’esquí. Les nevades constants han portat els gruixos de neu a cotes històricament molt altes, que han estat “el factor principal” del bon comportament del sector. L'entitat fa una valoració molt positiva dels resultats i assenyala que aquests “confirmen l’excel·lent posicionament de la destinació” i permeten afrontar la resta de la temporada d’hivern “amb confiança”.
Paula Zeppa
Les bones condicions de neu, amb episodis de nevades i gelades, així com la celebració de diversos esdeveniments al llarg del mes, com la Skimo Comapedrosa, el Trofeu Borrufa, Van Gogh Alive, el concert de Cap d’Any, les escudelles de Sant Antoni o la Cota 1.300 d’Ordino, han contribuït al bon nivell d’ocupació, segons exposa la Unió Hotelera.
Cap de setmana rècord al Pas i Escaldes
Els caps de setmana del mes de gener han estat especialment positius, amb nivells d’ocupació molt elevats de manera sostinguda, segons la patronal. L'informe d'ocupació destaca el cinquè cap de setmana del mes, corresponent als dies 30 i 31 de gener, que va assolir una ocupació general del 95,42%, amb puntes del 99,18% al Pas de la Casa i del 97,51% a Escaldes. La Unió Hotelera remarca que cinquena setmana completa de gener, del 26 de gener a l’1 de febrer, va registrar una ocupació mitjana del 84,76%, fet que confirma la capacitat del mes de gener per mantenir nivells d’activitat molt elevats més enllà dels caps de setmana.