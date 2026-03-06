Esllavissada
Últims treballs per reobrir l'RN-20
El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré i la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, han visitat la zona aquesta tarda
Els tècnics faran les últimes comprovacions de seguretat aquest cap de setmana a l'RN-20 abans de la reobertura de la carretera que està prevista per a dilluns a les sis del matí. Aquesta tarda, el prefecte de l'Arieja, Hervé Brabant, acompanyat del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, la cònsol major d'Encamp, Laura Mas i l'ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, així com diversos càrrecs electes de l'Arieja, han assistit a una visita a la zona de l'esllavissada, on s'han explicat els treballs que s'estan duent a terme per la reobertura, així com les mesures de seguretat que s'aplicaran a partir de dilluns.
Els vehicles podran circular pel tram afectat per l'esllavissada, però mai no podran aturar-s'hi. A l'inici i al final del tram hi ha un semàfor connectat a un sensor de moviment situat en un bloc rocós del penyal. Si es posa de color vermell, els vehicles hauran d'aturar-se immediatament.
NACIONAL
El Pas respira alleujat
Dolors Moreno
Notícia pendent d'ampliació.