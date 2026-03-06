Grup d'amistat
França treballa en un pla d’actuacions a mitjà termini per la zona de l’esllavissada de l'RN20
El prefecte de l’Arieja confirma que la carretera reobrirà el 9 de març amb nous sistemes de seguretat per detectar moviments de la muntanya
El Grup d’Amistat del Consell General amb el Senat francès s’ha reunit telemàticament per analitzar la situació de la carretera RN20 després de l’esllavissada del 31 de gener. Durant la trobada, el prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, ha explicat que França està elaborant un mapa de riscos de la zona per definir un pla d’actuacions preventives a mitjà termini.
Brabant també ha confirmat que la carretera reobrirà el dilluns 9 de març, amb mesures addicionals de seguretat com un sistema de sensors per detectar moviments de la muntanya i un semàfor de bloqueig automàtic.
La reunió s’ha convocat per la preocupació per les conseqüències econòmiques del tall per al Pas de la Casa i per al conjunt del país, i ha servit per mostrar la voluntat de França i Andorra de continuar coordinant-se davant problemàtiques comunes.
