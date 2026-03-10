Informe
Andorra registra de dos a tres incidents LGTBI-fòbics al mes
Un informe alerta que “el discurs d’odi, especialment contra les persones trans, continua sent una qüestió preocupant al país”
Andorra registra de dos a tres incidents LGTBI-fòbics cada mes, segons recull l’Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex People, que analitza la situació del col·lectiu durant el 2024. El document alerta que “el discurs d’odi, especialment contra les persones trans, continua sent una qüestió preocupant a Andorra” i apunta que en alguns casos institucions públiques han contribuït a difondre discursos esbiaixats. L’informe cita com a exemple la conferència de la periodista espanyola Maricel Chavarria organitzada pel comú d’Escaldes-Engordany, malgrat les queixes de l’associació Diversand.
El document també assenyala mancances en el marc legal i sanitari que afecten especialment les persones trans. En l’àmbit de la igualtat, recorda que la legislació vigent es basa en el concepte de gènere i assenyala que “l’omissió de la identitat de gènere provoca un buit en la protecció explícita de les persones trans dins l’abast d’aquesta llei”. Pel que fa a la salut, denuncia que “els mecanismes per accedir a l’atenció sanitària relacionada amb la transició a Andorra encara no estan operatius”, tot i que el Govern d'Andorra havia anunciat la seva implementació entre finals del 2023 i inicis del 2024.
Entre les recomanacions, la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) insta Andorra a reforçar les mesures per combatre el discurs d’odi, especialment a internet, i també a reformar el procediment legal de reconeixement de gènere. En concret, recomana que el país “reformi el procediment de reconeixement legal de gènere perquè sigui conforme amb els estàndards de drets humans”. L’organisme també planteja que Andorra estableixi un marc legal per al reconeixement de les parelles del mateix sexe.
L’informe també apunta que la crisi de l’habitatge afecta especialment les persones LGBTI i alerta que les persones trans es troben en una situació de major vulnerabilitat. En aquest sentit, assenyala que “la crisi general de l’habitatge afecta de manera desproporcionada les persones LGBTI, especialment aquelles les famílies de les quals no accepten la seva identitat”. El document recorda igualment que l’avortament continua prohibit en tots els supòsits al Principat i destaca com a fet rellevant del 2024 l’absolució de l’activista Vanessa Mendoza Cortés després d’haver denunciat davant l’ONU la situació dels drets reproductius al país.