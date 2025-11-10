DADES D'ILGA MUNDO
Andorra és referent mundial contra l’assetjament escolar LGTBI
El Principat es troba entre els sis països del món que han adoptat legislació específica
Andorra s’ha posicionat com un dels sis únics estats membres de les Nacions Unides (ONU) que han adoptat legislació específica per protegir els joves davant l’assetjament escolar motivat per l’orientació sexual, la identitat i expressió de gènere o les característiques sexuals. Així ho recullen les dades publicades recentment per ILGA Mundo, la principal federació internacional que defensa els drets de les persones LGTBI+ a escala global.
A més d’Andorra, la llista la completen Espanya, Finlàndia, Grècia, els Països Baixos i Portugal. Tot i que almenys quaranta estats membres de l’ONU mencionen algun d’aquests motius d’assetjament a les seves lleis, només una minoria compta amb regulacions específiques que garanteixen protecció integral per al jovent LGTBI en l’àmbit escolar.
Aquest reconeixement situa Andorra en una posició destacada pel que fa a la legislació educativa inclusiva i la defensa dels drets humans. Segons ILGA Mundo, aquestes lleis no només prohibeixen l’assetjament escolar per motius relacionats amb la diversitat sexual i de gènere, sinó que obliguen els centres educatius a incorporar protocols concrets de prevenció i actuació dins els seus codis de conducta.
“El bullying LGTBI no és només una qüestió de convivència escolar, sinó un problema que afecta la salut mental, el rendiment acadèmic i les oportunitats futures dels joves”, va alertar Gurchaten Sandhu, director de programes de l’entitat. En aquest sentit, la federació subratlla que l’assetjament repercuteix negativament en tota la societat, no només en les víctimes directes.
L’informe destaca també que alguns països opten per mesures pedagògiques en lloc de sancions penals per abordar aquestes situacions, entenent que cal actuar des de l’educació per transformar actituds i prevenir conductes discriminatòries.
En un context global on els drets del col·lectiu LGTBI es veuen sovint qüestionats, la federació posa en valor l’aposta decidida d’Andorra i d’altres estats per garantir una educació lliure de discriminacions. Un compromís que, segons els experts, hauria de ser referència per a molts altres països. ILGA Mundo recorda que les mesures legals són una eina fonamental per construir escoles segures i inclusives, on tot l’alumnat pugui créixer i aprendre sense por de ser discriminat per la seva identitat.