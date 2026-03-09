Informe econòmic
L'FMI estima que Andorra creixerà un 2,9% el 2026
L'organisme encara no pot valorar com impactarà el conflicte a l'Orient Mitjà
El Fons Monetari internacional (FMI) ha presentat aquest matí les conclusions de l'informe que l'entitat elabora anualment sobre el Principat. Les prediccions de l'ens són que Andorra creixerà un 2,9% durant el 2026, una xifra lleugerament per sota del pronòstic elaborat l'any passat, del 3,1%. Jeff Danforth, cap de la missió de l'FMI al Principat, ha destacat que el país "segueix superant les expectatives", tot i no especificar encara com incidirà la guerra a l'Orient Mitjà en l'economia i com farà variar les dades.
Aquesta bona resposta dels mercats, segons l'FMI, arriba gràcies al bon paper dels sectors immobiliaris i financers. Tot i això, Danforth ha assegurat que un dels reptes principals segueix sent la diversificació econòmica i la necessitat d'atraure més empreses de la branca digital i de les TIC (Teconologia de la Informació i la Comunicació). Segons l'ens, aquest impuls ha d'arribar de la mà de la col·laboració público-privada i reforçant els vincles del Principat amb els països veïns. En aquesta línia, Danforth ha subratllat que l'Acord d'Associació amb la Unió Europea farà augmentar les inversions i serà positiu pel país, tot i reconèixer els costos d'adaptació.
L'FMI segueix demanant que s'abordi la reforma de les pensions el més aviat possible. Tot i que l'estat de la qüestió no ha patit canvis significants des del darrer informe, l'entitat ha remarcat que el fet que segueixi aturada també provoca que altres reformes de gran magnitud, com la sanitària, també s'endarrereixin. En matèria d'habitatge, Danforth ha assegurat que l'entitat "sempre defensa, en la gran majoria de casos, que el mercat funcioni per si mateix", tot i assegurar que el Govern ha d'establir mesures de suport específiques per ajudar les persones més vulnerables. En aquesta línia, Danforth ha celebrat que la descongelació dels preus del lloguer arribi el 2027, apostant per què sigui gradual per no crear un "estat ed shock".