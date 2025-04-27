PREVISIONS DE L'FMI
Desacceleració moderada
El Fons Monetari Internacional anticipa una lleugera frenada de l’economia andorrana en els propers dos anys
El Fons Monetari Internacional (FMI) anticipa una lleugera desacceleració de l’economia andorrana en els propers dos anys, segons recull a la darrera edició de l’informe World Economic Outlook, publicat aquest abril. Andorra, que tradicionalment no apareix en totes les edicions, hi figura enguany amb dades específiques que apunten a una estabilitat macroeconòmica notable malgrat un entorn global incert.
Segons les estimacions de l’organisme, el producte interior brut (PIB) real del Principat es va expandir un 3,4% l’any 2024, però el ritme de creixement s’alentirà fins a l’1,9% el 2025 i l’1,6% el 2026. Aquest comportament respon a una normalització després de la reactivació postpandèmia i a la pèrdua d’impuls d’alguns sectors, especialment el turístic, afectat per la inflació i la disminució de poder adquisitiu de les economies veïnes.
Pel que fa a la inflació, les previsions mostren una trajectòria controlada: el 2024 es va situar en el 3,1%, però baixarà fins al 2,2% enguany i a l’1,8% l’any següent. Aquest comportament s’alinea amb el conjunt de les economies de l’eurozona, amb les quals Andorra comparteix l’ús de l’euro tot i no formar part oficialment de la unió monetària.
L’estabilitat econòmica es mantindrà malgrat l’entorn hostil
Un dels aspectes més destacats de les projeccions és la balança per compte corrent, que es manté àmpliament positiva. El superàvit estimat és del 15,1% del PIB el 2024, que creixerà fins al 16,9% el 2025 i es mantindrà estable el 2026. Aquestes xifres reflecteixen la forta capacitat exportadora del país en serveis, especialment pel que fa al turisme, així com la contenció de les importacions i l’elevat nivell d’estalvi intern.
Finalment, la taxa d’atur, molt baixa en termes comparatius, es preveu lleugerament a l’alça: passarà de l’1,4% el 2024 a l’1,6% el 2025 i fins a l’1,8% el 2026. Tot i aquest increment, Andorra continuarà registrant una ocupació molt elevada en relació amb els estàndards europeus.
Aquestes dades arriben en un moment clau per a la definició de les polítiques econòmiques del Govern. Amb la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea avançant, els reptes derivats de l’adaptació normativa i de la possible obertura econòmica esdevenen un tema central. La resiliència mostrada fins ara per l’economia andorrana podria veure’s reforçada si s’acompanya d’un entorn regulador estable i atractiu per a la inversió estrangera.
A més, l’informe de l’FMI recorda que les economies petites i obertes com la d’Andorra són especialment vulnerables a xocs externs, com les tensions comercials globals, l’evolució dels tipus d’interès a la zona euro o els efectes del canvi climàtic en el sector turístic. Per això, recomana apostar per més diversificació de l’activitat econòmica i per polítiques fiscals prudents que permetin mantenir els superàvits actuals a llarg termini.
En aquest sentit, les polítiques de promoció de la innovació, la transició energètica i la digitalització poden tenir un paper clau per garantir la competitivitat del país en el context internacional. Així mateix, la capacitat per atreure talent i mantenir l’atractiu fiscal seguiran sent elements centrals per a la sostenibilitat del model econòmic andorrà a mitjà i llarg termini.
CLAUS
- L'AUGMENT DEL PIB S'ALENTIRÀ ELS PROPERS DOS ANYS. El creixement del PIB andorrà s’alentirà del 3,4% a l’1,6% en dos anys, segons les darreres previsions publicades pel Fons Monetari Internacional
- L'FMI DESTACA EL SUPERÀVIT EXTERIOR. L’FMI destaca el superàvit exterior d’Andorra, amb una balança per compte corrent que assolirà el 16,9% del PIB durant l’any 2025, gràcies al turisme.
- LA INFLACIÓ ES MANTINDRÀ CONTROLADA. Tot i l’alentiment, l’economia andorrana mantindrà una inflació controlada i una de les taxes d’atur més baixes entre les economies europees avançades.
- CONSOLIDAR LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA. L’ens internacional recomana que Andorra consolidi la diversificació econòmica per resistir millor els xocs externs i garantir la sostenibilitat a llarg termini.