Estadística
El gasoil s'abarateix un 2,8% al gener
La importació total de carburants ha registrat una baixada de l'1% respecte al desembre
Els preus dels carburants a Andorra han tornat a baixar durant el mes de gener del 2026, mantenint la tendència a la baixa observada els darrers mesos. Segons les dades publicades pel departament d’Estadística, el preu del gasoil de locomoció ha baixat un 2,8%, el que equival a un preu de 1,17 euros per litre i un 1,20 euros per litre en el cas del tipus millorat, la qual cosa suposa un descens del 2,7%.
En comparació amb el mes de desembre, el gasoil de locomoció ha estat el que més ha baixat, amb un 2,8%, seguit pel gasoil de locomoció millorat amb un 2,7%. També s’ha reduït lleugerament el preu de la gasolina sense plom de 95 i 98 octans, amb un 2,4% i 2,2%, respectivament. El gasoil de calefacció, tant a domicili com a la venda en botiga, ha vist un descens més moderat, del -2,2% i -1%, respectivament.
La importació de carburants baixa un 1%
La importació total de carburants a Andorra durant el mes de gener del 2026 ha registrat una baixada de l'1% respecte al desembre del 2025, fins a assolir els 16,57 milions de litres. L'únic carburant que ha experimentat un augment mensual és el fuel domèstic, segons les dades publicades pel departament d’Estadística del Govern d'Andorra.
La gasolina sense plom ha baixat un 14,2% en comparació amb el mes anterior. Pel que fa al gasoil de locomoció, ha registrat una baixada més marcada del 12%, mentre que el fuel domèstic ha augmentat un 18,3%. Si ens fixem en els valors interanuals, la importació total de carburants ha caigut un 4% respecte al gener del 2025.
Les importacions de béns cauen un 10,7%
Les importacions de béns durant el mes de gener van sumar 140,96 milions d’euros, amb una baixada del 10,7% respecte al mateix període de l'any anterior. Els únics grups amb una variació percentual i absoluta positiva són 'joieria', amb un 31,6%, i 'construcció', amb un 6,2%. La resta de grups van patir un decreixement respecte al gener del 2025. La variació percentual més negativa va ser el grup 'energia' amb un 47,1% menys, seguit de 'transport', -22% i 'begudes i tabac' amb una baixada del 13,2%.
Les exportacions de béns van sumar 13,08 milions d'euros, amb un augment del 1,1% respecte al gener de 2025.
NACIONAL
Les importacions creixen un 8,5% l’any passat
Redacció
En l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.980,56 milions d'euros, xifra que representa un augment del 6,9%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 8,1% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 197,35 milions d'euros, xifra que suposa un descens de l'1,4%.