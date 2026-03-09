Conseqüències de la guerra
El barril de petroli s'encareix un 25% i ja supera els 100 dòlars
El tancament de l’estret d’Ormuz des de la setmana passada està dificultant la sortida del cru de la regió
El preu del petroli s’ha disparat avui més d’un 25%, amb el barril de Brent superant els 118 dòlars, en la que és la pujada diària més gran en dècades. Amb el pas de les hores, però, el preu s’ha moderat i cap a les 7.30 hores se situa al voltant dels 108 dòlars. En només una setmana, el cru s’ha encarit més d’un 50%.
Aquest fort increment respon a la preocupació pels possibles problemes de subministrament energètic derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Els països del Golf Pèrsic produeixen prop del 20% del petroli mundial i el tancament de l’estret d’Ormuz des de la setmana passada està dificultant la sortida del cru de la regió. A això s’hi sumen atacs contra refineries de Teheran que han danyat infraestructures de producció iranianes.
La pujada situa el petroli en nivells màxims dels últims quatre anys. La Agència Internacional de l’Energia ja ha advertit aquesta matinada del risc de dèficit en la producció de petroli, mentre que els ministres de finances del G7 segueixen de prop l’evolució de la crisi.
Aquest augment ja es nota en els carburants: el gasoil ha pujat gairebé 30 cèntims en una setmana i la gasolina uns 15 cèntims, amb previsió que els preus continuïn augmentant en els pròxims dies.