Mobilitat
França reobre l'RN-20
El trànsit ha quedat restablert a les 6.30 hores del matí
La circulació amb França per l'RN-20 ha quedat restablerta aquest matí després del tancament que es va produir el 31 de gener per una esllavissada. Les autoritats veïnes han aixecat el tall que hi havia en el tram entre Merens i Acs-dels-Tèrmes pels volts de les 6.30 hores del matí, segons ha anunciat Mobilitat.
El servei de mobilitat d'Andorra, ha informat el Diari que, òbviament l'afluència de vehicles que han entrat al Pas de la Casa des de França ha estat superior, però que s'espera que el pic de circulacació s'assoleixi el cap de setmana.
A més, diversos usuaris han trucat a mobilitat per confirmar si la reobertura del tram era real, una situació que és habitual en aquest tipus de circumstàncies, segons el servei. A més, les companyies d'autobús ja han représ el seu servei habitual cap a Tolosa.
El trànsit s'ha reobert tal com havia anunciat la prefectura de l'Arieja set setmanes abans de la data inicialment prevista, ja que es va planificar el final de les obres per assegurar la muntanya en un termini de tres mesos. L'obertura al pas de vehicles per la zona tancada permet que el Pas de la Casa torni a rebre visitants i compradors després de setmanes d'afluència mínima per les dificultats de mobilitat.
NACIONAL
Preestrena de l’RN-20
Víctor González
Els vehicles circulen per la zona amb un control de semàfors que alerta els conductors de qualsevol situació de risc amb un sensors que detecten els moviments de la muntanya. La caiguda d'un bloc de 200 metres cúbics va provocar danys importants a la carretera RN-20 i serà necessari fer treballs definitius en les propers mesos per assegurar més la part de la muntanya afectada.