El tall a l'RN-20 deixa una afectació del 0,1% sobre el PIB
Lladós remarca que la dada es basa en estimacions i escenaris probables
El Fons Monetari Internacional ha especificat, durant la presentació de les conclusions sobre la salut financera d'Andorra, que les primeres prediccions de l'entitat estimen en un 0,1% l'afectació del tall a l'RN-20 sobre el Producte Interior Brut (PIB) del Principat.
Jeff Danforth, cap de la missió de l'FMI a Andorra, ha especificat que la predicció s'ha realitzat "a partir d'estimacions que ens mostren quin seria l'escenari més probable", remarcant que encara no hi ha dades concretes sobre l'afectació real.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha subratllat que, tot i que l'afectació sobre el PIB pot ser reduida, "l'impacte sobre els comerciants és gran". El ministre també ha explicat que l'afectació en matèria d'ingressos fiscals ascendeix al 0,3%.
