El professor d'EsadeGov Francisco Longo, defensa invertir políticament en el sector públic
L'expert en governança pública, ha advertit que copiar experiències d’altres països "no dona mai bons resultats"
El professor d’EsadeGov i expert en governança pública, Francisco Longo, ha defensat la necessitat de reforçar l’administració pública per afrontar els reptes actuals i futurs. Així ho ha afirmat durant l'esmorzar col·loqui de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) dins del marc de la ponència 'Una administració moderna i amb valors'. Segons ha afirmat, les administracions es troben davant de "desafiaments d’una alçada desconeguda anteriorment".
Longo ha assenyalat que per afrontar aquesta situació cal "invertir políticament en enfortir l’administració", una inversió que, segons ha dit, sovint no és prioritària per als governs. "No hi ha massa pressió social perquè es produeixi i, a més, els resultats es veuen normalment a mig i llarg termini", ha indicat.
Tot i això, ha remarcat que aquesta inversió és fonamental perquè "sense un bon sector públic els països no funcionen". En aquest sentit, ha apuntat que el sector públic haurà d’assumir un paper encara més exigent davant d’un futur marcat per canvis importants i per la incertesa.
Pel que fa a possibles models d’èxit en la reforma administrativa, Longo ha advertit que copiar experiències d’altres països "no dona mai bons resultats". Segons ha explicat, moltes reformes fracassen per "intentar traslladar models externs sense adaptar-los al context propi".
En aquest sentit, ha defensat que pot ser més útil analitzar els serveis que ja funcionen dins de les mateixes administracions, ja que "de vegades no mirem les coses que funcionen perquè ens perdem mirant les que no funcionen", ha indicat.
Preguntat pel debat sobre els sistemes de pensions, Longo ha evitat posicionar-se sobre quin model hauria d’adoptar cada país. L’expert ha remarcat que "els sistemes actuals no es poden redissenyar completament" perquè "els canvis comporten costos elevats". Amb tot, ha apuntat que els models de repartiment es basen en un pacte intergeneracional que "cal mantenir" i ha defensat que la millor via és introduir reformes "en certa profunditat" per garantir-ne la sostenibilitat.
Finalment, i en relació amb el cas d’Andorra, Longo ha evitat fer recomanacions concretes per la manca de coneixement detallat de la situació del país. Tot i això, ha afirmat que el Principat ha estat "una història d’èxit econòmic", tot i els reptes que "afronten totes les economies".