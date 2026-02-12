Pressupostos
Les pensions, la salut i l'habitatge: els reptes de l'economia andorrana
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha presentat els pressupostos d'enguany a l'EFA
L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha acollit aquest matí el col·loqui anual amb la presència del ministre de Finances, Ramon Lladós, per explicar als empresaris els reptes pressupostaris d'Andorra. Segons el ministre, els principals reptes de l'economia andorrana del futur se centren en l'enfortiment de la robustesa econòmica, encara massa depenent dels sectors tradicionals, i apostant per la diversificació econòmica, i també el reforç de l'estat del benestar per garantir un sistema de pensions sostenible i mesures per afrontar l'envelliment de la població.
Lladós ha destacat que el PIB nacional creix a un ritme tres o quatre vegades superior al de la mitjana europea, per sobre fins i tot d’Espanya, i que aquest creixement s’ha mantingut de manera sostinguda després de la pandèmia. Tot i això, ha reconegut que aquest increment de la riquesa agregada continua estant molt lligat als sectors tradicionals —comerç, hostaleria i restauració— i a l’augment de la població activa, fet que limita l’increment real del PIB per càpita.
Segons el ministre, aquest context fa evident la necessitat de complementar el model actual amb sectors de més valor afegit i major productivitat. En aquest sentit, ha remarcat que, tot i les limitacions, Andorra parteix d’un “bon punt de sortida”, amb un PIB per càpita ajustat pel poder adquisitiu que situa el país entre els quinze primers del món.
El ministre ha posat en relleu la diversificació progressiva de les fonts d’ingressos, amb un creixement notable dels impostos directes —com l’IRPF, l’impost de societats i el dels no residents—, fet que redueix la dependència dels impostos indirectes vinculats al consum dels visitants. Aquesta diversificació, ha afirmat, ha permès que l’impacte de crisis puntuals, com l’actual afectació al Pas de la Casa, sigui menys greu per a les finances de l’Estat que en el passat.
En l’àmbit de la despesa, Lladós ha destacat l’augment de la inversió pública, especialment en habitatge i infraestructures, així com el reforç de l’estat del benestar, amb més recursos destinats a salut i educació. També ha remarcat l’esforç en innovació i diversificació econòmica com a palanques clau per al creixement futur.
NACIONAL
Govern destina 5 milions a innovació aquest any
Redacció
Pel que fa al deute públic, ha assegurat que la primera estimació mostra que Andorra tancarà l’any amb un nivell inferior al 30% del PIB, el més baix des del 2011, molt lluny del pic assolit durant la pandèmia. Ha insistit que, per a un estat petit, mantenir nivells baixos d’endeutament és essencial per garantir l’estabilitat financera i la capacitat de resposta davant eventuals crisis.
El ministre també ha alertat sobre els grans reptes demogràfics que s’acosten. Ha recordat que, segons els estudis oficials, el nombre de persones majors de 65 anys augmentarà de manera significativa fins al 2040, independentment dels escenaris migratoris, i que això posarà una forta pressió sobre el sistema de pensions i les finances públiques.
Daniel Aristot, president de l'EFA, ha destacat el "balanç favorable" de l'economia nacional, tot i ser crític amb la forta dependència dels sectors tradicionals i la gran quantitat d'administracions públiques que, segons Aristot, "en un país de 88.000 habitants perden eficàcia", emfatitzant la necessitat de crear vincles publicoprivats "per promoure estalvis de despesa".