EMPRESA
L’EFA forma 31 professionals en col·laboració entre el sector públic i el privat
Una trentena de professionals van començar ahir el programa Lideratge i governança de la col·laboració publicoprivada, un curs que busca millorar la relació entre el sector públic i privat a Andorra. La iniciativa, impulsada per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Esade i amb la col·laboració de la Universitat d’Andorra, reunirà els participants durant les pròximes setmanes. Daniel Aristot, president de l’EFA, va destacar que la col·laboració publicoprivada hauria de ser un eix estratègic i una mostra de maduresa institucional. Aristot va defensar que el curs no és només formació, sinó una aposta per transformar la confiança i les maneres de treballar conjuntament.
ENTREVISTA
Mónica Reig: “L’interès general ha de ser la prioritat en les inversions publicoprivades”
Àlex Ripoll