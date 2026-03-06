CONSEQÜÈNCIES DEL CONFLICTE

El Principat conté la pujada del carburant davant de l’escalada als països veïns

Les benzineres han registrat augments de tres cèntims els primers dies de guerra

Els preus de la gasolina, ahir.

Els preus de la gasolina, ahir.Fernando Galindo

La guerra continua castigant el mercat del combustible, que es manté a l’alça i encareix el preu del litre. L’envestida inicial ha sacsejat els mercats internacionals amb fortes pujades en pocs dies. El mercat andorrà, però, ha resistit aquesta primera onada i l’ha contingut “en dos o tres cèntims” durant els últims dies, tal com va explicar el president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburant (Asidca), David Porqueres.

Els països veïns han fet pujades molt fortes aquests dies”, va explicar Porqueres, que va apuntar que algunes gasolineres low cost espanyoles han aplicat augments “de 10 cèntims a les gasolines i de 15 cèntims al gasoil durant els últims dies”, venent el litre prop dels 1,43 euros. A més, va recordar que “les gasolineres low cost sovint són amb les quals ens comparen, tot i que la qualitat del nostre carburant no té res a veure”.

“Veiem que, passades les fronteres, l’escalada de preus està repercutint molt més que aquí”
David Porqueres, Asidca

A les estacions de servei del país, els preus ahir oscil·laven prop dels 1,28 euros el litre per al gasoil i 1,32 euros per a la gasolina de 95, fet que establia diferencials d’entre 10 i 15 cèntims respecte de les low cost espanyoles.

“Si el barril continua pujant, també haurem d’incrementar preus aquí, però amb prudència”
David Porqueres, Asidca

La diferència encara es fa més evident si es compara amb benzineres més pròximes a la frontera. “Moltes vegades també se’ns compara amb la de l’Esclat de la Seu i allà trobem diferencials d’entre 25 i 27 cèntims”, va explicar Porqueres. Al tancament d’aquesta edició, els preus en aquesta estació arribaven als 1,55 euros el litre de gasoil i als 1,57 euros la gasolina. “La diferència és una burrada”, va clamar.

L’altre costat de la frontera tampoc se’n salva. Els preus a França també han escalat “entre 15 i 20 cèntims” aquesta setmana, fet que ha situat els diferencials al voltant dels 40 cèntims en el cas del gasoil i dels 60 cèntims per a les gasolines. “Veiem que, passades les fronteres, l’escalada de preus està repercutint molt més que aquí”, va remarcar Porqueres. Tot i això, va advertir que “si el barril continua pujant, evidentment també haurem d’incrementar preus aquí, però sempre sent molt prudents”.

El barril desaccelera

El preu del barril continua pujant, però mostra símptomes d’estancament. Després d’una pujada inicial de deu dòlars –va passar de 72 a 82–, el preu d’ahir se situava al voltant dels 83 dòlars de mitjana. Una tendència que s’ha mantingut durant un parell de dies i que sembla “que de moment no va més enllà”, va explicar Porqueres, que va recordar que “encara ens trobem molt lluny dels 140 dòlars d’Ucraïna”.

LA DELEGACIÓ D'ESQUÍ ES TROBA BÉ A L'AZERBAIDJAN

La Federació Andorrana de Muntanyisme va informar que tots els esportistes i membres de la delegació andorrana al Campionat d’Europa d’esquí de muntanya, que se celebra a l’Azerbaidjan, es troben bé i competeixen amb normalitat. L’entitat va aclarir que l’incident amb drons registrat a la regió de Nakhchivan és un episodi localitzat que no afecta la zona de la competició, a Shahdagh, ni les infraestructures de Bakú. La federació manté el seguiment de la situació en contacte amb Afers Exteriors i la federació.

UN ALTRE ANDORRÀ ACONSEGUEIX ABANDONAR DUBAI

Un nacional més va poder tornar ahir des de Dubai amb un vol cap a Madrid. L’empresari es trobava als Emirats Àrabs per motius de negocis quan el va sorprendre el conflicte. Finalment, va poder agafar el vol que ja tenia reservat per sortir del país amb normalitat, tot i els dubtes inicials sobre si seria admès a l’avió.

Amb l’arribada de l’empresari, encara hi ha 24 residents atrapats als països del golf Pèrsic, que es trobaven en trànsit de retorn cap a Andorra o amb destinació a altres països. Es tracta de 15 nacionals andorrans, cinc residents francesos i quatre residents espanyols, tal com va informar Govern.
