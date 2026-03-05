Set viatgers retornats i 25 encara bloquejats a la zona
El ministre portaveu, Guillem Casal, va actualitzar en la roda de premsa posterior al consell de ministres la situació dels viatgers d’Andorra que van quedar bloquejats a l’Orient Mitjà a conseqüència del conflicte bèl·lic que va esclatar dissabte. Casal va precisar que set persones ja havien retornat a Andorra o estaven en procés de fer-ho i amb vols comercials oferts per les aerolínies. Restaven ahir a la tarda 25 residents atrapats als països del golf Pèrsic, que o bé estaven allà de viatge o en trànsit de retorn cap a Andorra o amb destinació a d’altres països. Són 16 nacionals andorrans, cinc residents francesos i quatre residents espanyols.
El ministre va defensar la tasca de suport que el ministeri d’Afers Exteriors està duent a terme amb les persones afectades i va explicar que al matí la titular de la cartera, Imma Tor, havia mantingut una videotrucada amb tots els que havien volgut connectar-se “per mostrar el seu suport” i fer el punt de la situació. “L’atenció personalitzada que podem oferir és un tret diferencial respecte a la resta de països”, va emfatitzar el ministre. Cal recordar que a banda dels viatgers bloquejats, hi ha vuit andorrans que resideixen a la zona, dos a Israel i sis a Dubai. El Diari va confirmar que en el vol de l’aerolínia Etihad Airways procedent d’Abu Dhabi que s’havia enlairat a les 11.40 hores en direcció Barcelona viatjaven dos d’aquests turistes. Casal va assenyalar que tots els perjudicats es troben en “llocs segurs” i va reiterar la confiança que puguin anar tornant en pocs dies. Va insistir que a través del +376 324292 es dona atenció personalitzada.