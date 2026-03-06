ENTORN DIGITAL
Les xarxes, com el tabac i l’alcohol
El Govern establirà la prohibició d’accés a les plataformes als menors de 16 anys i limitacions en el temps d’ús segons franges d’edat
Els riscos associats a l’ús dels dispositius mòbils i a navegar en entorns digitals s’equipararan, en matèria de protecció infantil i juvenil, al pla que desplega el Govern i el ministeri d’Afers Socials per detectar aquells casos de vulnerabilitat en entorns escolars o familiars i que ja s’apliquen en matèria de prevenció de consum de tabac o alcohol. Aquesta és la filosofia de la modificació de la Llei qualificada dels drets dels infants i adolescents que va presentar ahir el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, que inclourà diverses mesures, com ara la prohibició d’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, formació obligatòria en educació tecnològica als currículums escolars o l’establiment d’un temps d’ús per als dispositius mòbils per franges d’edat.
“Els pares tindran l’obligació i el deure de supervisar l’ús digital dels infants”
El nou marc legal, que dimecres va ser aprovat pel consell de ministres, arriba, segons Rossell, per “incorporar nous drets digitals que garanteixen una educació responsable en l’ús de la tecnologia” i reconèixer els riscos associats a determinades xarxes socials. La normativa establirà, principalment, la prohibició d’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys mitjançant un mecanisme de verificació d’edat que, segons el ministre, encara s’ha d’acabar d’estudiar. Per això, el Govern, amb l’ajuda de professionals, definirà una llista de plataformes que compleixen una sèrie de requisits associats als riscos d’un ús excessiu i que entraran dins d’aquesta prohibició. Tot i no especificar quines, segons Rossell, l’Unicef i les Nacions Unides ja tenen estudis de l’impacte de plataformes com Instagram, X, TikTok, Facebook o SnapChat. A més, també s’elaborarà una llista paral·lela amb les xarxes socials que no siguin tan nocives, però que requeriran una autorització parental.
“Si l’infant no ha dormit per utilitzar el telèfon durant la nit, Afers Socials haurà d’analitzar el cas”
La llei també establirà recomanacions obligatòries pel que fa al temps que els infants i adolescents passen davant les pantalles segons franges d’edat. Tot i que Rossell no va confirmar quines seran les franges, tot i apuntar que es podrien fer dels 0 als 3 anys, dels 3 als 6, dels 6 als 12 i dels 12 als 16, ni tampoc el temps designat per a cadascuna d’elles, el compliment de les recomanacions recaurà en la responsabilitat dels pares, que amb la modificació de llei “tindran l’obligació i el deure de supervisar l’ús digital dels infants” mitjançant controls parentals i d’edat sobre els telèfons dels adolescents.
Les escoles també seran una part important del canvi amb l’arribada de l’educació tecnològica al currículum educatiu en totes les edats, especialment en els àmbits de la privacitat i el ciberassetjament, i els centres hauran de realitzar formacions a tots els actors professionals (professors, monitors i educadors) per garantir el compliment de la normativa. A més, Andorra Telecom haurà de promoure campanyes de sensibilització sobre els riscos de les tecnologies i haurà d’ajudar en la configuració dels dispositius destinats als infants per realitzar “un acompanyament de les famílies”, segons Rossell. En aquesta línia, Andorra Digital i l’Agència Nacional de Ciberseguretat hauran de garantir i facilitar que, tant els joves com les famílies, disposin de canals efectius per denunciar situacions de vulnerabilitat. Aquestes mesures s’afegiran a la targeta SIM, ja disponible, d’Andorra Telecom, que serà obligatòria per a aquells dispositius en mans dels menors de 16 anys i que prohibirà l’accés a continguts inadequats.
Tot i que la llei no preveu sancions, la modificació del Codi Penal, que el Govern encara està treballant, haurà d’incorporar diversos elements que vulnerin els drets digitals dels infants. Segons Rossell, aquest apartat encara està sota estudi. El que el ministre va confirmar és que Afers Socials podrà intervenir si detecta casos de vulnerabilitat: “Si l’infant va a l’escola i es detecta que no ha dormit per utilitzar el telèfon durant tota la nit, els professionals d’Afers Socials hauran d’analitzar el cas.”
LES MESURES
- Formació escolar en educació digital. Els centres educatius hauran d’incorporar l’educació digital als currículums escolars en totes les edats, especialment en matèria de privacitat i ciberassetjament.
- Supervisió activa dels progenitors. Els responsables legals dels infants i adolescents hauran d’aplicar eines de control parental i d’edat per verificar l’ús dels entorns digitals.
- Temps d’ús segons franges d’edat. S’establiran recomanacions obligatòries per regular el temps que els infants passen davant les pantalles i en entorns digitals, segons franges d’edat.
- Prohibició d’accés als menors de 16. El Govern elaborarà una llista d’aplicacions i plataformes socials prohibides als menors de 16 anys pels riscos derivats d’un ús desproporcionat o inadequat.
- Assessorament en configuració i seguretat. Andorra Telecom haurà d’oferir suport a les famílies en matèria de control parental i oferir assessorament per ajudar en el compliment de la norma.