La policia alerta dels riscos de les pantalles per als infants en una taula rodona

Un moment durant la taula rodona organitzada per la policia a Sant Julià de Lòria.

Un moment durant la taula rodona organitzada per la policia a Sant Julià de Lòria.Policia d'Andorra

El comú de Sant Julià de Lòria va organitzar dimarts passat la taula rodona Pantalles i xarxes socials: com protegim la nostra imatge i la dels nostres fills?, en el marc del cicle Parlem‑ne. La policia hi va participar per explicar els perills que les pantalles i internet poden comportar per als infants. Durant la sessió, experts del grup de delictes tecnològics, de l’APDA, del servei de salut mental del SAAS i d’Unicef Andorra van abordar problemes com el robatori de dades i imatges, la suplantació d’identitat, el ciberassetjament i els efectes negatius de l’ús excessiu de pantalles en el desenvolupament emocional i social dels menors. Els ponents van recomanar que les famílies acompanyin els infants en l’ús de les tecnologies, estableixin límits i mantinguin un diàleg obert per protegir la seva privacitat i seguretat. La trobada va concloure que l’educació digital ha d’anar acompanyada de supervisió activa.

