ENSENYAMENT
La policia alerta dels riscos de les pantalles per als infants en una taula rodona
El comú de Sant Julià de Lòria va organitzar dimarts passat la taula rodona Pantalles i xarxes socials: com protegim la nostra imatge i la dels nostres fills?, en el marc del cicle Parlem‑ne. La policia hi va participar per explicar els perills que les pantalles i internet poden comportar per als infants. Durant la sessió, experts del grup de delictes tecnològics, de l’APDA, del servei de salut mental del SAAS i d’Unicef Andorra van abordar problemes com el robatori de dades i imatges, la suplantació d’identitat, el ciberassetjament i els efectes negatius de l’ús excessiu de pantalles en el desenvolupament emocional i social dels menors. Els ponents van recomanar que les famílies acompanyin els infants en l’ús de les tecnologies, estableixin límits i mantinguin un diàleg obert per protegir la seva privacitat i seguretat. La trobada va concloure que l’educació digital ha d’anar acompanyada de supervisió activa.