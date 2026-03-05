Polèmica
Tor afirma que Costa "no tenia voluntat d'equiparar actes mèdics amb l'avortament"
La ministra d'Afers Exteriors ha defensat les declaracions de l'ambaixador d'Andorra a l'ONU
La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha afirmat que l'ambaixador d'Andorra a l'ONU, Ferran Costa, "no tenia voluntat d'equiparar ni comparar actes mèdics amb el fet d'avortar, més enllà de posar en context la resposta". La ministra ho ha explicat en una publicació feta a les xarxes socials.
Tor també ha defensat que Costa "va recordar que s'està treballant en la despenalització i que mai cap dona ha estat sancionada", apuntant que "no s'estigmatitza la dona pel fet d'haver d'avortar fora del país".
NACIONAL
Concòrdia critica que Costa comparés avortament amb càncer
Redacció
La comparació es va produir dimarts durant l’examen del primer informe d’Andorra sobre l’aplicació del Pacte internacional de drets civils i polítics. En la seva intervenció, la delegació andorrana va defensar que el Principat és un microestat amb un únic hospital, fet que implica que alguns tractaments especialitzats no es puguin oferir al país. En aquest context, es va assenyalar que determinades atencions mèdiques, com la quimioteràpia, també es duen a terme a l’estranger, i que el desplaçament fora del país forma part de la realitat del sistema sanitari.