Preguntes a Govern
El PS demana explicacions a Govern per les declaracions de Costa sobre l’avortament
La pregunta es respondrà oralment en el ple del Consell General del 12 de març
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una pregunta urgent al Govern d'Andorra arran de les declaracions de l’ambaixador d’Andorra davant l’ONU, Ferran Costa, durant el diàleg amb el Comitè de Drets Humans.
En la seva intervenció, Costa va comparar la impossibilitat de practicar interrupcions voluntàries de l’embaràs al país amb altres tractaments mèdics que no es fan a Andorra per limitacions del sistema sanitari.
Davant d’aquestes afirmacions, la presidenta del grup, Susanna Vela, vol saber si el Govern d'Andorra considera que aquesta comparació reflecteix la posició institucional del país. La pregunta es respondrà oralment en el ple del Consell General del 12 de març.
NACIONAL
Concòrdia critica que Costa comparés avortament amb càncer
Redacció