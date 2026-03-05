DESPLAÇAMENT AMB LA DONA
Macron: visita el 27 i 28 d’abril
El viatge anul·lat a l’octubre es reprograma, serà igualment de 24 hores i amb el discurs a la plaça del Poble com a acte central
La visita que el Copríncep francès va anul·lar a l’octubre per la crisi política a França ja té nova data definitiva: seran 24 hores, entre la tarda de dilluns 27 d’abril i la de l’endemà, dia 28. L’agenda definitiva del viatge s’està acabant de tancar amb els serveis del cap d’Estat, però el ministre portaveu, Guillem Casal, va avançar que la sessió solemne al Consell General i el posterior discurs dirigit als ciutadans se celebraran durant el migdia del dia 28. S’han d’encaixar, a més, les reunions bilaterals amb el cap de Govern i el Copríncep episcopal, un acte conjunt amb Josep-Lluís Serrano Pentinat per rebre cartes credencials d’una quinzena d’ambaixadors i la condecoració amb la Creu dels 7 Braços que rebran totes dues autoritats, “la distinció de més alt rang del Principat”, va recordar Casal. A més, el president francès visitarà diverses escoles. Aquest cop Macron viatjarà amb la dona, Brigitte.
NACIONAL
Macron anul·la la visita
Redacció
Vint-i-quatre hores intenses que tindran una orientació diferent de les del setembre del 2019, quan Macron va visitar Andorra per primera vegada. Llavors va passar per les set parròquies i aquest cop “s’està treballant en un altre format perquè visiti altres indrets”, va indicar Casal. El portaveu de l’executiu va destacar aquell recorregut pel “bon record” que se’n guarda, “va ser un punt àlgid, els ciutadans es van poder apropar al Copríncep”, va afegir-hi. Aquest cop la intenció és que hi pugui haver també aquest contacte a la vegada que Macron pugui conèixer altres espais o característiques del país. El que sí que es repetirà és la tradicional al·locució a la plaça del Poble i el discurs més solemne que pronunciarà a Casa de la Vall davant els representants polítics. El ministre va remarcar que per primer cop els nous ambaixadors acreditats a Andorra (prop d’una quinzena) tindran l’ocasió de presentar les cartes credencials alhora als dos coprínceps. Quant a la distinció amb la Creu dels 7 Braços, cal recordar que és relativament recent (es va impulsar per decret l’any 2024 fruit del desplegament de la Llei de protocol) i s’ha atorgat a coprínceps, excaps de Govern i exsíndics. Joan-Enric Vives la va rebre el mes d’octubre passat en un acte al santuari de Meritxell (ja com a excopríncep) i el viatge de Macron a Andorra permetrà la condecoració conjunta amb Serrano Pentinat.
NACIONAL
La crisi política a França manté en l’aire la visita de Macron a Andorra
Redacció
Anul·laciño 'in extremis'
Emmanuel Macron hauria d’haver viatjat al Principat el 16 i 17 d’octubre passats, també en una visita institucional de 24 hores. Però sis dies abans, es confirmava l’anul·lació del viatge per la crisi política a França arran de la dimissió del primer ministre, Sébastien Lecornu, que va ser nomenat de nou per Macron i segueix ostentant el càrrec. Llavors ja es va anunciar que s’intentaria que la visita es materialitzés durant el primer semestre d’aquest any. Una primera possibilitat va ser que el desplaçament coincidís amb la commemoració de l’aniversari de la Constitució, però ja fa dies que s’havia avançat que seria a l’abril. Ara ja hi ha dates definitives.
Més
- ÀREA D’ONCOLOGIA. El consell de ministres va aprovar la licitació de les obres per habilitar una àrea específica d’oncologia a l’hospital, en els espais que havia ocupat salut mental.
- VORAVIA ERTS-LA MASSANA. Una altra licitació és la del darrer tram per acabar la voravia que connecta Erts i la Massana. Uns treballs que en total hauran tingut un cost d’1,7 milions.
- IGUALTAT. S’obre la convocatòria d’ajuts per a empreses i entitats sense ànim de lucre que tinguin projectes per promoure la igualtat de gènere.