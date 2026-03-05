Estadística 

Les llicències esportives augmenten un 7,2% i superen les 9.800 a Andorra

El futbol continua liderant els esports col·lectius i l’esquí és la federació amb més llicències en els esports individuals

Un esquiador saltant a les pistes de GrandValira

Un esquiador saltant a les pistes de GrandValira

Redacció
Andorra la Vella 

El nombre de llicències esportives federatives a Andorra va arribar a 9.857 durant la temporada 2024-2025, una xifra que representa un augment del 7,2% respecte el curs anterior, ja que aleshores, s'en van repartir 9.193, segons les dades del departament d’Estadística.

Del total de llicències, 4.156 corresponen a federacions d’esports col·lectius, amb un increment del 8,8%, mentre que 4.766 pertanyen a federacions d’esports individuals, que creixen un 5,7%. A més, 935 llicències estan vinculades a clubs històrics, amb una pujada de l’11,8%.

Total de llicències esportives d'esports col·lectius per federació.

Entre els esports col·lectius, la Federació Andorrana de Futbol concentra el volum més gran de llicències amb 2.875, un 9,9% més que la temporada anterior. Pel que fa als esports individuals, destaca la Federació Andorrana d’Esquí, amb 1.109 llicències, que registra un creixement notable del 40,4%.

La presència masculina continua sent majoritària. Durant la temporada analitzada hi ha 7.051 llicències d’homes, que representen el 71,5% del total, mentre que 2.806 corresponen a dones, el 28,5% restant. Ambdós col·lectius augmenten respecte a la temporada anterior, amb increments del 8,1%, quan hi va haver 2.669 i del 5,1%, quan s'en van repartir 6.524, respectivament.

Per franges d’edat, el grup més nombrós és el de majors de 17 anys, amb 3.733 llicències (38% del total), seguit dels menors d’11 anys, amb 2.935 permisos (29,8%). L’estadística també assenyala que durant la temporada 2024-2025 s’han concedit 53 beques del programa Alt Rendiment d’Andorra (ARA) a esportistes d’alt nivell, un 20,5% més que l’any anterior, quan s'han van atorgar 44

Segons les dades, aproximadament un de cada deu habitants d’Andorra disposa d’una llicència esportiva, una proporció superior a la d’Espanya però inferior a la de França.

