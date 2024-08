El futbol és el rei

El futbol és l’esport rei en l’àmbit mundial i també ho és a Andorra, i amb molta diferència. I és que, segons les últimes dades d’Estadística (del 2022), és l’esport del país amb més llicències federatives amb un total de 3.130. De fet, el futbol compta amb més jugadors i jugadores federats que els quatre esports següents a la classificació, que són esquí, bàsquet, muntanyisme i rugbi. Aquest últim tanca el Top 5 a moltíssima distància del futbol, amb set cops més llicències en el cas de l’esport rei que en el del de l’oval. A més, observant les xifres, de les 8.602 llicències esportives registrades al país el 2022, el 36,39% corresponen al futbol, mentre que la resta d’esports sumen 5.569.

Si es desglossen les xifres per esports, el més practicat és el futbol (3.033 llicències de la FAF i 97 de l’FC Andorra), seguit per l’esquí amb 993, i el podi el tanca el bàsquet amb 586 federats (354 de la federació i 232 del MoraBanc Andorra). Ja fora dels llocs d’honor hi ha el muntanyisme amb 465 i tanca el Top 5 el rugbi amb 447 (171 de la federació i 276 del VPC). Fora dels cinc primers, la llista la completen el taekwondo (332), el pàdel (302), el golf (301), la natació (294) i el judo (247). Però la dada impactant de veritat és que l’esport amb menys llicències al país el 2022, segons les dades que hi ha disponibles d’Estadística, va ser la canoa i caiac, que precisament és la que ha donat el primer diploma olímpic de la història del país recentment als Jocs Olímpics de París, però que tenia només dues llicències el 2022.

Si es tenen en compte només les federacions, la llista és força similar, amb l’única diferència que el taekwondo fa el sorpasso i entra al Top 5. En aquest cas destaca la Federació Andorrana de Pàdel, que va obtenir 302 llicències en el seu primer any d’existència, mentre que la de rugbi tanca el Top 10 amb 171. Enmig, les federacions de golf, natació i judo. Encara per sobre dels 100 federats hi ha també les federacions de gimnàstica (118), patinatge (114), vòlei (102) i ciclisme (101). Freguen també aquesta xifra la Federació Andorrana d’Atletisme (92) i la d’Special Olympics (89), mentre que ja queda més lluny l’Automòbil Club d’Andorra, ara ACA Club, que tot i ser un club té delegades també les competències de Federació Andorrana d’Automobilisme i compta amb 79 esportistes federats, a més de la Federació de Wushu i Kungfu, que compta segons les últimes dades disponibles amb un total de 81 esportistes federats.

Per últim, l’handbol té 77 federats, la vela 76, els esports de gel 68, el tennis de taula 57, la petanca 50, el tir amb arc 48, el motociclisme 46, els escacs 41, el tennis 27 i l’hípica 26.

Analitzant les dades, també destaca l’augment de la Federació Andorrana de Ball Esportiu, que va passar de no tenir llicències el 2021, a sumar-ne 22, la mateixa xifra que el tir o el triatló, i per sobre de la boxa (21). En el cas del karate n’hi ha només 18 (molts dels practicants estan només afiliats a clubs i no es computen aquestes dades), 11 en el functional fitness.

Pel que fa a clubs, només hi ha dades del nombre de llicències de quatre (els de futbol afiliats a la FAF, per exemple, no es computen i s’inclouen dintre del còmput global de la federació) i en aquesta llista és el VPC el que té més federats, amb 276, seguit pel MoraBanc Andorra, amb 232. La llista la tanquen l’FC Andorra, amb 97 (la xifra augmentarà amb el retorn de la gestió de la base per part de l’entitat), i el CV Andorra, amb 88.