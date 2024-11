Les llicències esportives pugen un 6,9%

El Principat d’Andorra va comptar amb 9.193 llicències esportives la temporada 2023-2024, xifra que suposa un augment del 6,9% respecte al curs anterior, el 2022-2023, quan n’hi havia registrades un total de 8.062, segons les dades publicades ahir pel departament d’Estadística. Una de les novetats d’aquest curs és que, segons les últimes xifres, hi havia més federats en esports individuals que en col·lectius, un fet que no succeïa des del 2020-2021 en plena covid, tot i que amb una diferència gairebé mínima del 50,5% i el 49,5%. La temporada passada es van registrar 4.644 llicències individuals (augmenten el 15,8%) i 4.549 llicències col·lectives (disminueixen un 0,9%).

Com és habitual durant els últims anys, el futbol és l’esport rei al país quant a llicències, amb un total de 2.616. De fet, tot i que la FAF hagi perdut un 13,7% de les llicències (la temporada 2022-2023 en tenia 3.033), en suma més que els cinc següents esports. L’esquí és la segona disciplina total (i primera individual) amb més federats amb un total de 790 (tot i un descens de 203 llicències i el 20,4%), seguida pel taekwondo (744), el bàsquet (396) i la gimnàstica, que tanca el Top 5 amb 360. El rànquing dels deu esports amb més llicències al país el completen el golf (320), rugbi (284), muntanyisme (270), judo (262) i pàdel (255).

Per sexes, les llicències masculines segueixen sent una àmplia majoria, tot i que les femenines augmenten de manera considerable. En total, els homes representen un 71% del global de llicències amb 6.524 federats i les dones un 29% amb 2.669 llicències, amb un augment del 16,6% respecte a la temporada anterior.

Pel que fa a les diferents franges d’edat, la majoritària és la de més de 17 anys (3.497), seguida per la de 0 a 10 anys, amb 2.423 federats. A més, entre els 11 i els 14 anys hi ha 1.927 llicències, i entre els 15 i els 17 anys n’hi ha 1.346. Per últim, i en relació amb els països veïns, Andorra té una millor ràtio de llicències per 1.000 habitants que Espanya, però pitjor que França. El Principat té una ràtio de 108 llicències per 1.000 habitants, en el cas d’Espanya la xifra és de 89, mentre que la de França és de 242.

Segons especifica Estadística, a més de les llicències federatives de competicions, la temporada passada va haver-hi un total de 7.622 llicències d’oci i cos tècnic, amb 5.457 d’oci i 2.165 de cos tècnic.